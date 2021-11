Rostock

Ziemlich ruhig war es in den vergangenen acht Monaten auf der Hundertmännerbrücke in Rostock. Sie verbindet die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) und die Südstadt. Zuletzt konnte sie sich allerdings ein wenig ausruhen, denn eine gewaltige Baustelle unter der Eisenbahnbrücke Bei der Tweel hielt den Verkehr auf. Seit Anfang April wird dort die Straße bis hoch zu dem noch recht jungen Kreisverkehr auf Höhe der Feuerwache saniert. Noch vor Weihnachten soll sie wieder freigegeben werden. Allerdings lief während der Bauarbeiten nicht alles rund.

Viele Radfahrer ignorieren die Verbotsschilder

Autofahrer mussten Umwege nehmen, aber auch Fahrradfahrer hatten ihre liebe Not mit der Sperrung des Abschnitts der Erich-Schlesinger-Straße – beziehungsweise Fußgänger mit ihnen. Denn eigentlich müssten Radfahrer dort absteigen. Auf beiden Seiten der Baustelle weisen entsprechende Schilder darauf hin. Doch die werden regelmäßig ignoriert. So auch an diesem Montag. Fast sekündlich, mindestens aber mehrmals in der Minute bahnen sich Radler ihren Weg auf dem Gehsteig. Fußgänger werden mal vorsichtig umschifft, mal rabiat beiseitegedrängt.

Die Erich-Schlesinger-Straße in Rostock soll planmäßig am 11. Dezember 2021 wieder für Auto- und Radfahrer freigegeben werden. Quelle: Katrin Zimmer

Das Problem ist nicht neu. Im Sommer – als witterungsbedingt noch mehr Fahrradfahrer unterwegs waren als derzeit – hatte die Rostocker Polizei sich sogar gezielt positioniert, um den Radlern Einhalt zu gebieten. Zuvor hatten sich mehrfach Einwohner beschwert. Und siehe da: 80 Fahrradfahrer mussten die Beamten Anfang Juli innerhalb von drei Stunden auf ihr Fehlverhalten hinweisen, teilte die Polizei mit. Sogar Bauzäune wurden mitunter beiseitegeräumt.

Radschnellweg endet mitten in Baustelle

Eine knifflige Situation. Denn der abgesperrte Teil der Erich-Schlesinger-Straße stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Südstadt- und dem Ulmencampus der Universität Rostock dar. Auch der erste Teil eines Radschnellwegs, der von der Satower Straße kommt und einmal bis zum Hauptbahnhof führen soll, endet derzeit mitten in der Baustelle.

Immerhin: „Aus jetziger Sicht kann der Fertigstellungstermin gehalten werden“, teilte das Rathaus in Bezug auf die Arbeiten vor Ort mit. Gesetzt war zu Baubeginn der 11. Dezember 2021. Auf etwa 120 Metern hat die Nordwasser GmbH einen Mischwasserkanal und die Trinkwasserhauptleitung verlegt. Weil die Straße einmal offen war, haben auch die Stadtwerke ihre Fernwärmeleitungen umorganisiert.

Das sei Voraussetzung für den Bau einer Brücke über die Erich-Schlesinger-Straße, die den bestehenden Radschnellweg einmal bis zum Hauptbahnhof führen soll, heißt es vonseiten der Stadt. Der ist allerdings noch Zukunftsmusik und wird erst zusammen mit dem neuen Quartier am Groten Pohl entstehen.

Bis Anfang Dezember soll nun noch der Asphalt aufgetragen, neue Schilder und Laternen aufgestellt werden. Danach herrscht wieder freie Fahrt zwischen Saarplatz und Südring über die Hundertmännerbrücke. Mehr als 8000 Fahrzeuge nutzen sie laut Angaben der Stadt täglich. Im Sommer 2005 wurde die Brücke wegen gravierender Bauwerkschäden gesperrt und anschließend für rund 1,5 Millionen Euro grundhaft saniert.

