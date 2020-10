Baustellen-Chaos in MV: Warum CDU und ADAC jetzt auch in der Nacht bauen wollen

Rostock/Greifswald

Sperrungen auf Rügens B 196, Behinderungen auf der B 111 auf Usedom, Brückenarbeiten in Anklam und Stau auf der A 20 zwischen Wismar und Zurow: Zum Beginn der Herbstferien bremsen gleich mehrere große Baustellen Pendler- und Reiseverkehr in MV aus. Die Arbeiten dauern oft Wochen – und die Kritik wächst. Der Automobilclub ADAC, die Tourismusbranche und der neue CDU-Landeschef Michael Sack fordern jetzt, dass an den wichtigsten Straßen im Land auch nachts gebaut wird – um Staus und Behinderungen zu minimieren. Das ist in MV aber die Ausnahme.

„ Baustellen sind eine Belastung“

Die vielen Baustellen seien für Urlauber, Pendler und die Wirtschaft eine Belastung, sagt Michael Sack. Dass gebaut und die Infrastruktur im Land saniert werden muss – daran lässt der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald und designierte Spitzenkandidat der Landes-CDU keinen Zweifel. „Aber wir müssen darüber diskutieren, wie wir Behinderungen minimieren können. Und ja: Es gibt sicher manche Baustellen, bei denen es Sinn macht, wenn nachts gebaut wird – und tagsüber der Verkehr rollen kann.“

Michael Sack, Landrat Vorpommern-Greifswald Quelle: dpa

Das sieht der ADAC ganz genau so: „Wir fordern schon seit Jahren, Nachtbaustellen bei Arbeiten an wichtigen Verkehrsadern“, so Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa. „Wir wissen von Bauvorhaben an Autobahnen, dass die Arbeiten in der Hälfte der Zeit fertiggestellt werden können, wenn in mehreren Schichten und auch sonnabends gebaut wird.“ Aber ja: Das koste mehr Geld.

Hieff kritisiert, dass Bund und Länder, aber auch Städte und Landkreis jahrelang zu wenig in die Straßen investiert hätten: „Jetzt wird das zwar nachgeholt, aber die vielen Baustellen auf einmal schränken den Verkehr massiv ein.“ In Rostock beispielsweise gab es im Sommer an einigen Tagen bis zu 100 Baustellen zeitgleich.

„Urlaubszeit ist leider auch Bauzeit“

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverband, verteidigt die Baustellen – auch an wichtigen Zubringerstraßen für die Urlaubsorte wie der B 196 auf Rügen: „Leider ist die Urlaubszeit auch die beste Zeit zum Bauen. Aber wir wollen nicht, dass unsere Straßen denselben schlechten Zustand haben wie einige Radwege im Land.“

Doch: Bei jeder Maßnahme müsse geprüft werden, ob sie durch Nachtarbeit oder die Arbeit in mehreren Schichten beschleunigt werden kann. „Nicht nur unsere Urlauber, sondern auch unsere Pendler sind auf gute, freie Straßen angewiesen.“ In vielen Teilen des Landes hätten die Menschen keine Alternative zum Auto, so Woitendorf.

Bauverband: Auftraggeber entscheidet

Ob auch nachts gebaut wird oder nicht – das entscheidet allein der Auftraggeber, sagt Jörg Schnell vom Bauverband MV. „Das muss in der Ausschreibung für eine Maßnahme drinstehen, dann richten sich die Firmen auch darauf ein.“ An Autobahnen etwa sei Nachtarbeit kein Problem.

Anderenorts aber müssten auch die Belange der Natur und vor allem der Anwohner beachtet werden: „Bei einer Vielzahl von Maßnahmen ist aus umweltrechtlichen Gründen die Einrichtung von Nachtbaustellen nicht möglich“, sagt auch Karen Reinschmidt-Schilling, Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums.

25 Prozent höhere Kosten

Schwerin reagiert auf die Forderung nach Nachtbaustellen: „Bei Maßnahmen, bei denen erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind, wird seitens der Straßenbauverwaltung des Landes die Möglichkeit von Nachtarbeit geprüft“, so Reinschmidt-Schilling. Zu den Mehrkosten habe das Land keine verlässliche Zahlen: Bei Nachtbaustellen an Autobahnen dürften aber um die 25 Prozent höhere Kosten realistisch sein, heißt es aus Schwerin. Seit 2017 hat das Land nur zwölfmal nachts bauen lassen – fast ausschließlich an Brücken.

