Ärger um Rostocks Baustellen: Seit vergangener Woche führen die Arbeiten am Holbeinplatz zu langen Staus in der Innenstadt. Gleichzeitig hat die Stadt nun ausgerechnet auf der Ausweichstrecke am Warnowtunnel eine weitere Baustelle eröffnet. Das ruft Kritik hervor. „Ich habe zuletzt 46 Minuten von Schmarl bis zu meinem Geschäft an der Deutschen Med gebraucht. In dieser Zeit fahre ich nach Wismar“, sagt Marc Wende, Geschäftsführer des Pizza-Lieferservice Pinky’s.

Vor allem in den sozialen Medien kochen die Emotionen hoch. „Die Stadt der roten Ampeln hat noch einen obendrauf gelegt. Mir tun die Leute leid, die da täglich reinmüssen, um zu arbeiten“, kommentiert etwa Rüdiger Jähn auf der Facebook-Seite der OZ. Nutzer Jens Dobbi spricht gar von einem „Totalversagen im Rathaus“. Ramon Kubisch berichtet: „Es ist schlimm. Ich muss kilometerweite Umwege fahren, um an mein Ziel zu kommen.“

Madsen beschwerte sich 2018 selbst

An der Koordination der Baustellen in Rostock entzündet sich immer wieder Kritik. Der heutige Oberbürgermeister, Claus Ruhe Madsen (parteilos), schrieb bereits 2018 in seiner Funktion als IHK-Präsident an den damaligen OB, Roland Methling: „Die aktuelle Verkehrslage, bedingt durch parallel stattfindende Baumaßnahmen und gleichzeitige Einschränkungen auf mehreren Hauptverkehrsachsen, wie am Steintor oder in der Hamburger Straße, führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Wirtschaftsverkehrs.“

Heute gibt es neben der Baustelle am Holbeinplatz zusätzlich Vollsperrungen auf der Rosa-Luxemburg-Straße, der Satower Straße, der Ulmenstraße und der Parkstraße. Hinzu kommen Bauarbeiten auf dem Petridamm. Beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club ( ADAC) gehen deshalb gerade zahlreiche Beschwerden ein. „Die Hansestadt hat seit Jahrzehnten zu wenig Geld für Straßensanierungen ausgegeben. Das rächt sich jetzt “, sagt Carsten Willms. Er ist Leiter der Abteilung Technik und Verkehr und Verkehrspolitischer Sprecher des Automobil-Clubs.

ADAC : Der Autofahrer bezahlt genug Geld

Wie aus einer ADAC-Untersuchung der Jahre 2018/2019 hervorgeht, sind 45 bis 50 Prozent der Straßen in Rostock in einem mangelhaften Zustand. „Ein gesunder Wert wären zehn bis 15 Prozent“, sagt Willms. Erste Schlaglöcher seien bereits in den Jahren 2008/2009 aufgetreten und nur notdürftig geflickt worden. Mit der Zeit müssten die Straßen aber grundhaft saniert werden. „Irgendwann kippt das Ganze. Dann ist es so spät, dass die halbe Stadt lahmgelegt werden muss“, sagt Willms.

Rostock stehe mit dem Problem nicht alleine da. „Es ist in nahezu allen Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns zu wenig investiert worden“, sagt Willms. Er spricht von einem Politikversagen auf allen Ebenen: in Bund, Land und Stadt. Denn: „Der Autofahrer bezahlt genug Geld für die Infrastruktur.“ Über Mineralölsteuer, Kfz-Steuer und Lkw-Maut nehme der Bund jährlich 60 Milliarden Euro ein, so der ADAC-Sprecher. Aber nur 30 Milliarden Euro würden ins Straßennetz gesteckt. Auch Bahn, Radverkehr und Schifffahrt bekämen etwas ab. „Die restlichen 30 Milliarden Euro gehen ohne Zweckbindung in den Bundeshaushalt.“

Hamburger Modell als Vorbild

Der ADAC sieht hier auch Rostocks langjährigen Bausenator Holger Matthäus (Grüne) in der Pflicht. Dieser hätte sich politisch schon viel früher und viel stärker für Investitionen starkmachen müssen, so der Vorwurf. Matthäus weist das zurück: „ Rostock hat ab 2009 mehr als zehn Jahre lang einen Nothaushalt führen müssen.“ Wegen der hohen Verschuldung habe das Landesinnenministerium den Haushalt mit großem Druck gedeckelt. „Immer wurden Investitionen verschoben oder gestrichen“, so der Senator.

Seit 2018 ist Rostock wieder schuldenfrei. Die Stadt investiert jetzt rund 15 bis 16 Millionen Euro pro Jahr ins Straßennetz, so dass es aktuell mehr als 100 Baustellen gibt. „Das wird die nächsten zehn Jahre auch noch so weitergehen“, sagt ADAC-Sprecher Willms.

Helfen könnte hier aus seiner Sicht ein zentraler Baustellenkoordinator, so wie es ihn seit 2012 in Hamburg gibt. Dieser Koordinator müsste ein Gesicht haben und MV-weit agieren. „Er sollte die Baustellen für Rostock, die Kommunen drum herum und im Land aufeinander abstimmen – mit einer Langzeitperspektive von bis zu zehn Jahren“, sagt Willms. In Hamburg sei das erfolgreich gewesen.

Landesamt arbeitet an besserer Koordination

Wie das Infrastrukturministerium in Schwerin mitteilt, arbeitet das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereits an einem Vorschlag zur übergreifenden Koordination der Baustellen. Es habe dazu ein Gespräch mit der Hansestadt gegeben. Ein weiteres Treffen ist im August geplant, sobald die Stadtverwaltung den ersten Prototypen ihres „Digitalen Baustellenatlas“ fertiggestellt hat.

Die vielen Baustellen werden aber auch durch eine bessere Koordination nicht weniger, weiß ADAC-Sprecher Willms. Das könnte höchstens passieren, wenn der Stadt wieder das Geld ausgeht. „Dann müssten sich die Rostocker einen Geländewagen kaufen“, so Willms.

Rostocks neuer digitaler Baustellenatlas Um die Störungen im Verkehr so gering wie möglich zu halten, hat die Stadtverwaltung einen digitalen Baustellenatlas entwickelt. In das System werden auch Bauvorhaben der Ver- und Entsorgungsunternehmen, zum Beispiel Stadtwerke, Nordwasser und Rostocker Straßenbahn AG, eingepflegt. Neben den Basisinformationen, wie Beschreibung, Lage örtlich/verkehrlich und Sparte, werden der Planungsstatus, der Ansprechpartner und der geplante Bauzeitraum dargestellt. Dadurch soll ein kontinuierliches Monitoring des Baugeschehens von der strategischen Planung bis zur Baufertigstellung möglich werden. Bürger, Unternehmen und Interessierte können sich tagesaktuell im interaktiven Stadtplan (www.geoport-hro.de/baustellen-geplant) informieren.

Von André Horn