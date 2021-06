Rostock

Roland Stade lässt kein gutes Haar an der Rostocker Verkehrspolitik. „Autoverkehr ist nicht mehr erwünscht“, sagt der Unternehmer aus der Neubrandenburger Straße im Rostocker Südwesten. Die Ampelschaltungen seien eine Katastrophe. „Ich verliere viel Geld, weil meine Mitarbeiter im Stau stehen und nicht zu ihren Kunden kommen“, sagt Stade. Ganz zu schweigen von den vielen Baustellen.

Seit Montag gibt es weitere davon: Der Umbau der Kreuzung rund um die Autobahnfahrt „Rostock-Süd“ wird bis Ende 2022 umgebaut. Nachher soll alles größer und besser sein, mit zusätzlichen Fahrspuren in das Gewerbegebiet Timmermannsstrat, wo gerade ein riesiger Logistikpark entsteht.

Gesine Meilick lebt gerne in der Siedlung Brinckmanshöhe. „Aber der Verkehr ist ein Riesenärgernis“. Und es wird immer schlimmer. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Die Ruhe ist vorbei

„Der Verkehr ist ein Riesenärger“, sagt Gesine Meilick, Anwohnerin im angrenzenden Wohngebiet Brinckmanshöhe. Vor 17 Jahren zog die heute 44-Jährige in die eigentlich ruhige Siedlung. Doch mit der Ruhe ist es zunehmend vorbei. Die vielen Dauerbaustellen im Rostocker Südwesten seien einfach nur noch nervig. Als zeitweise der Verbindungsweg gesperrt war, ging in Brinckmanshöhe gar nichts mehr. Gleichzeitig war auch noch die Tessiner Straße auf einer Spur gesperrt, was für noch mehr Stillstand sorgte.

In Kassebohm waren Anwohner im Vicke-Schorler-Ring wochenlang von Baustellen wie bei einem Schildbürgerstreich eingesperrt und kamen mit dem Auto nicht mehr auf ihre Grundstücke. Diese Baustellen sind inzwischen fertig. Dafür geht es jetzt an der A-19-Abfahrt weiter.

Weitere Dauerbaustellen kündigen sich an

„Wenn die richtig loslegen, sind wir hier auch eingesperrt“, befürchtet Rentner Jörn Juch. Der ehemalige Schiffbauer lebte mit seiner Frau Ursula 40 Jahre lang in Lichtenhagen. „Es ist nicht leichtgefallen, das aufzugeben“, sagt Ursula Juch. Aber eine barrierefreie und rollatorgerechte Wohnung fanden sie nur in Brinckmanshöhe. „Der Baustellenlärm stört uns nicht, unsere Fenster sind dreifach-verglast“, sagt der 77-Jährige Jörn Juch. Die Aussicht auf jahrelangen Dauerstau sei da schon schlimmer.

„Wenn die richtig loslegen, sind wir hier eingesperrt“. Anwohner Jörn Juch freut sich nicht über die neue Großbaustelle in seiner Nachbarschaft . Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Besserung ist nicht in Sicht. 2023 soll die stark befahrene Neubrandenburger Straße neu gemacht werden, an der zurzeit mehrere neue Wohngebiete entstehen. Außerdem steht mittelfristig die Sanierung der Vorpommernbrücke an. Was bedeutet, dass im Rostocker Osten einer von zwei Zubringern in die Innenstadt ausfällt – und sich der gesamte Verkehr über die bereits geplagte Tessiner Straße wälzen wird.

Der Frust des Burger-King-Chefs

Marco Döbel, Mitglied im Ortsbeirat Brinckmansdorf, versteht nicht, warum die Baustellen nicht besser abgestimmt werden und es offenbar noch immer keinen Baustellenkoordinator in Rostock gibt. Die Stadt ließ entsprechende Anfragen am Montag unbeantwortet.

„Es ist lächerlich“, meint Frank Oesterlund, Prokurist einer Franchise-Firma, die den Burger King an der von Baustellen umzingelten Kreuzung an der A-19-Abfahrt betreibt. Der Däne hält es für unfassbar, dass der Umbau der Kreuzung vor seiner Haustür so lange dauern soll. „Okay, wenn eine Brücke neu gebaut würde, dann könnte ich verstehen, dass es etwas länger dauert“, sagt er. Aber anderthalb Jahre für ein paar neue Fahrstreifen? „Das geht doch nicht“, sagt Oesterlund. Die wirtschaftlichen Folgen der langen Abriegelung seien noch nicht absehbar.

Altstadt ist schlimmer

Unter den Anwohnern gibt es auch andere Stimmen. Etwa die von Neu-Brinckmansdorfer Konstantin Siegmeier, der die rätselhafte Baustellenvermehrung ziemlich gelassen sieht. „Die Leute in den Behörden machen das doch nicht, um irgendjemanden zu ärgern“, erklärt der Rostocker. Wenn gebaut werde, gebe es sicher wichtige Gründe dafür.

Vor zwei Jahren zog Siegmeier mit seiner Familie in das neue Wohngebiet an der Alten Molkerei an der Neubrandenburger Straße. Vorher lebte er lange in der Östlichen Altstadt. Was Verkehr und Parkplatzsuche betrifft, bringe ihn seitdem nichts mehr aus der Ruhe.

Von Gerald Kleine Wördemann