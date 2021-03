Die „Strandoase“ in Warnemünde kennt jeder – Einheimische ebenso wie Touristen. In diesem Jahr aber droht der beliebten Attraktion direkt am Strand das Aus: Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt hat den Aufbau untersagt. Wie das Land das Verbot begründet und was Rostock dazu sagt.