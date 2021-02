Rostock

Fünf Männer waren als blinde Passagiere auf einer Fähre von Gedser nach Rostock unterwegs. Der Schwindel flog erst im Seehafen Rostock auf, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ein Mitarbeiter der Fährgesellschaft hatte beobachtet, wie die Männer sich kurz vor Ankunft der Fähre in Rostock auf der Ladefläche eines Transportes versteckten. Dieser informierte unverzüglich die Polizei.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges durch die Bundespolizisten am Seehafen Rostock konnten dann tatsächlich fünf Personen versteckt unter Decken auf der Ladefläche des Transporters festgestellt werden. Es handelt es sich um rumänische Staatsangehörige, die einer Baukolonne angehörten und sich auf dem Weg nach Hause befanden. Den Männern droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen.

Um den Fahrpreis zu minimieren, löste der Bautrupp vor der Abfahrt in Gedser ein Fährticket für einen Pkw und neun Personen. Da zur Truppe aber insgesamt 14 Personen gehörten, versteckten sich bei der Abfahrt in Gedser kurzerhand fünf Arbeiter auf der Ladefläche und konnten so unerkannt auf das Fährschiff gelangen.

