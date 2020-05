Beate Nordengrün lebt gern im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel

Rostock

Beate Nordengrün lebt seit neun Jahren in Rostock. Die gebürtige Bartherin verbrachte ihre Schulzeit und ihre Ausbildung im sächsischen Plauen. „Ich wusste damals schon, dass ich nach Rostock ziehen wollte“, sagt die 39-Jährige. „Ich hatte viele Kindheitserinnerungen hier und bin sozusagen eine Rückkehrerin“, so die zweifache Mutter.

Nachdem ihr Ehemann 2011 eine Stelle in der Hansestadt angenommen hatte, zog das Paar in eine Wohnung im Stadtteil Toitenwinkel. Im selben Jahr wurde ihr Sohn geboren. Die Familie fühlt sich sehr wohl in ihrem Wohnort. „Das Umfeld hier ist viel besser als der Ruf“, meint die Laborassistentin. „Es gibt viele Grünflächen und wir können schöne Radtouren machen.“

Ausblick auf die Warnow

Gerade Fahrten am Hafen und im Stadtteil Gehlsdorf schätzt sie – vor allem den Ausblick auf die Warnow. Sie möchte noch lange in Rostock leben. „Spätestens seit der Einschulung meines Sohnes ist klar gewesen, dass wir hier bleiben. Kinder brauchen ja auch Stabilität.“

Von Anh Tran