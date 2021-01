Bedarf nach großen Ferienunterkünften wächst: Strandresort Markgrafenheide baut Dünenvillen

Rostock

Eine große Richtkrone hängt über dem Rohbau der neuen Dünenvilla des Strandresorts Markgrafenheide. „Der Bauherr wollte neue Ferienhäuser. Aus diesem Grunde hat man beschlossen, es werden neue Fundamente gegossen. Es wurde gerechnet, geplant und erwogen, der Architekt hat alle Register seines Könnens gezogen“, verliest Zimmerer Ove Schorer den Richtspruch für die insgesamt sechs neuen Dünenvillen, die derzeit auf dem Gelände der Ferienanlage im Budentannenweg entstehen.

Nach dem Beginn der Bauarbeiten im November wurde am Mittwoch nun das Richtfest der drei Doppelhäuser gefeiert – in kleiner Rund und mit viel Abstand. „Wir liegen genau im Zeitplan“, sagt Bauleiter André Buchholz von der Firma Wocon zufrieden. Beim ersten der drei Doppelhäuser haben bereits die Fassadenarbeiten begonnen, der Innenausbau steht an. Auch die Arbeiten an den anderen beiden Häuser kommen voran. Schwierigkeiten habe es nicht gegeben. „Das Wetter spielt uns nicht immer in die Karten, aber darauf ist man in dieser Jahreszeit eingestellt“, sagt der Bauleiter. Mit dem Fortschritt zufrieden ist Irmin Stintzing, Geschäftsführer des Strandresorts. Die beteiligten Firmen, die alle aus der Region kommen, leisteten super Arbeit – unaufgeregt und souverän.

Viel zu tun trotz Corona

Der Betreiber blickt zuversichtlich in die Zukunft, investiert trotz der Pandemie. Pläne für die Häuser habe es von Anfang an gegeben, die Fläche, auf der sich nach der Wende das Ostsee-Ferien-Zentrum befand, sei immer dafür vorgesehen gewesen. „Doch damals fehlte uns das nötige Kleingeld“, sagt er. Das Investitionsvolumen für das gesamte Projekt samt Außenbereich beträgt rund 1,9 Millionen Euro. Im letzten Jahr habe er sich nun doch entschieden, die Pläne anzugehen. Und so ist es – trotz derzeit ausbleibende Gäste – nicht ruhig auf dem Gelände in Markgrafenheide.

„Wenn die Pandemie irgendeinen Vorteil hat, dann den, dass sich gerade kein Gast über Baulärm beschwert oder sich gestört fühlt“, sagt er optimistisch. Wenn die Arbeiten weiterhin so gut vorankommen, sollen sie im August 2021 bezugsfertig und jeweils Platz für bis zu sechs Erwachsenen und zwei Kleinkindern bieten.

Nach Angaben von Prokuristin Anne Schlücker sei die Anfrage jetzt schon groß, viele Kunden hätten sich auf Wartelisten schreiben lassen. „Wir sind sehr froh über den Zusammenhalt – nicht nur im Team, sondern auch bei den Gästen. Viele schreiben uns, wollen uns unterstützen“, sagt sie. „Wenn wir wieder öffnen, dann wird der Ansturm groß sein. Wir sind froh, mit den neuen Häusern der Nachfrage gerecht zu werden.“

Bedarf an größeren Häusern

Aktuell bieten die Ferienhäuser des Strandressorts jeweils zwei Schlafzimmer. Das reiche meist aus, dennoch habe sich die Ansprüche in den vergangenen Jahren geändert. Der Trend bei den Ostsee-Urlaubern gehe dahin, dass viele Familien mit mehreren Kindern oder auch den Großeltern anreisen. „Da ist es schön, wenn alle einen Rückzugsort haben“, erklärt Marketingleiterin Marlén Strelow. „Die neuen Unterkünfte sollen sich daher auf zwei Etagen auf einer Gesamtgröße von 140 Quadratmetern erstrecken. Neben drei Schlafzimmern bieten die Dünenvillen außerdem zwei Badezimmer, Balkon und Terrasse sowie ein Wohnzimmer.

