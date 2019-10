Beeindruckend: „Harry Potter“ im Rostocker Moya

Rostock

Musik lässt einen auf magische Weise in andere Welten tauchen. John Williams, Enrico Morricone und Joe Hisaishi sind Meister darin, durch ihre Musik neue Welten zu erschaffen. Dabei klingen die Werke, so unterschiedlich sie auch seien mögen, extravagant, fesselnd und überwältigend.

Die Norddeutsche Philharmonie brachte unter der Leitung des überzeugenden und sympathischen Dirigenten Eckehard Stier am Samstagabend die ganz großen Melodien der Filmmusik auf die Bühne des Rostocker Moya. Mit kleinen witzigen Anekdoten und Worten, die den Graben zwischen Orchester und Publikum verschwinden ließen, schaffte es Stier, die Werke dem Publikum noch näherzubringen. Die über 500 Zuschauer des Rostocker Moya schienen von der Auswahl der Filmmusik begeistert und ließen sich vom Orchester mitreißen.

Die ganze Klangvielfalt des Orchesters erleben

Welch ein auditiver Genuss, Melodien aus „ET – Der Außerirdische“, „ Schindlers Liste“ und „ Harry Potter“ zu hören. Besonders anregend und interessant war, unterschiedliche Soloinstrumente innerhalb eines Konzertes erleben zu können. So überzeugte Christian Packmohr an der Trompete in „Castle in the Sky“ ebenso wie Christina Neu am Klavier bei „Madness from Porco Rosso“. Die Werke der Filmmusik schafften eine Vielfalt und ein Klangerlebnis, das in keinem anderen Konzertrahmen zu erleben ist.

Besonders bei der Orchestersuite von „ Harry Potter und der Stein der Weisen“ hatte das Publikum die Möglichkeit, alle Klangfarben des Orchesters zu erleben, da Komponist John Williams viele der Sätze für kleine Besetzungen arrangierte. So spielten ein Kontrafagott und die Harfe bei „Fluffy and his Harp“ und die Celli und Klarinette beim „Family Portrait“. Jeden Satz setzte Williams kompositorisch anders um, wodurch eine Suite entstand, in der die Zuschauer gebannt und aufmerksam zugehört haben, um nichts von der unvergesslichen Musik zu verpassen.

„ Final Fantasy “ als krönender Abschluss

Auch der zweite Teil des Konzerts, der sich auf Musik aus japanischen Animefilmen bezog, fesselte das Publikum und zeigt, welche unterschiedlichen Universen mit Klängen, Melodien und Rhythmen erzeugt werden können. Durch Stiers kurze einleitende Worte zu den einzelnen Stücken, war es möglich, sich in die Geschichte fallen zu lassen – auch bei Werken, die dem einen oder anderen Zuhörer unbekannt waren.

Als letztes Stück des Abends erklang die Musik aus „ Final Fantasy 13“, einem Computerrollenspiel, mit fantastischer Musik von dem japanischen Komponisten Masashi Hamauzu. Die Musik ließ einen durch viele Emotionen gleiten und überzeugte mit musikalischem Farbenreichtum und kraftvoller Dynamik.

Die mitreißenden, beeindruckenden Stücke des Abends überzeugten ein gemischtes Publikum. Filmmusikkonzerte scheinen besonders beim jungen Publikum sehr beliebt zu sein. Als kleine Highlights der Spielzeiten stehen sie zu selten auf dem Spielplan.

Von Nora Reinhardt