Dienstagabend startete die LiteraTour Nord in Rostock mit der Lesung von Roman Ehrlich. Er stellte im Literaturhaus seinen dystopischen Roman „Malé“ vor. Damit war er der erste der sechs Autoren, die an der Lesungsreihe teilnehmen. Nachdem alle Bücher vorgestellt worden sind, bestimmt eine Jury den Sieger der Tour, der 15 000 Euro bekommt, die von der Stiftung der Versicherungsgruppe Hannover gesponsert werden.

Einer der Veranstalter, Manfred Keiper, erzählt, was an der Tour so besonders ist: „Das Publikum hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, wer den Preis am Ende bekommt.“ Das bedeutet, dass regelmäßige Gäste aller Lesungen ein Mitspracherecht bei der Bewertung der Autoren erhalten und ihren Stimmzettel abgeben können.

Lesungen trotz Corona

„Ich hatte schon ein paar Lesungen mit meinem Buch. Diese Tour jetzt ist natürlich großartig, auch dass sie noch stattfinden kann, ist besonders“, sagt Autor Roman Ehrlich. Doch Corona geht auch am Literaturhaus nicht spurlos vorbei: Gäste mussten sich zuvor online registrieren und ihre Kontaktdaten angeben. Masken konnten dann an den Plätzen der ausgedünnten Stuhlreihen abgesetzt werden. „Aber aus einer Krise gibt es auch immer die Möglichkeit eine Chance zu machen“, so Keiper und stellt die Neuerung vor, dass die Lesungen nun auch online zugänglich sind.

55 Gäste statteten dem Literaturhaus einen Besuch ab. „Unter den Bedingungen kann man zufrieden sein“, sagt Geschäftsführer Reiner Mnich. Etwas mehr als eine Stunde ging die Veranstaltung, die am 10. November mit der Autorin Anne Weber fortgesetzt wird.

