Mehr als 400 Mitarbeiter verschiedenster Landesbehörden ziehen in die Rostocker Innenstadt: Ab 2023 sollen sie in der ehemaligen Polizeidirektion in der Blücherstraße die Arbeit aufnehmen, aber am besten nicht mit dem Auto kommen. Denn Parkplätze sind auf dem Gelände nicht vorgesehen und auch rundherum mehr als knapp. Nun ist eine Lösung in Sicht.