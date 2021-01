Schwerin

Die Krankenhäuser stoßen angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. Von den landesweit 37 Krankenhäusern haben nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) mehr als die Hälfte der Einrichtungen planbare Operationen teilweise oder komplett abgesagt. „Wir gehen davon aus, dass zur Entlastung der Akut-Krankenhäuser Ende des Monats die eingerichteten Hilfskrankenhäuser aktiviert werden müssen“, sagte KGMV-Geschäftsführer Uwe Borchmann. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales einen Rekordwert mit 491 Corona-Neuinfektionen.

Das Gesundheitsministerium hat im Dezember fünf Reha-Kliniken für die Erbringung von stationären Krankenhausleistungen zugelassen, damit diese Patienten aus überlasteten Krankenhäusern aufnehmen. „Wir haben alles vorbereitet, um kurzfristig auf die aktuelle Corona-Situation reagieren zu können“, sagte Ministeriumssprecherin Wiebke Wolf.

Krankenhäuser im Osten von MV besonders belastet

Besonders belastet sind nach Angaben der KGMV die Akut-Krankenhäuser in Landkreisen mit hohen Inzidenzen. Das betrifft vor allem die Mecklenburgische Seenplatte (Sieben-Tage-Inzidenz 177) sowie Vorpommern-Greifswald (123). „In diesen Landkreisen haben mehrere Krankenhäuser die Belastungsgrenze erreicht, in einigen Abteilungen sind sie bereits überschritten“, so Borchmann.

In der Uni-Medizin Greifswald wurde mit 35 Covid-Patienten sowie 38 Verdachtsfällen ein Patientenhöchststand seit Beginn der Pandemie erreicht. Im Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg sind 28 von 29 Intensivbetten belegt.

250 Reservebetten in Hilfskrankenhäusern

In den Hilfskrankenhäusern mit einer Gesamtkapazität von 250 Krankenhaus-Reservebetten sollen vor allem Patienten behandelt werden, die nicht an Corona erkrankt sind. Auch Covid-Patienten mit abklingenden Symptomen können laut Ministerium dort aufgenommen werden. Jede Reha-Klinik stellt 50 Betten zur Verfügung.

Als Hilfskrankenhäuser wurden Reha-Kliniken in Malchow, Tessin, Greifswald, Bad Sülze und Neubrandenburg ausgewählt. Nach Angaben von KGMV-Chef Uwe Borchmann sind das Kliniken, die in Bezug auf die Patientenversorgung Akut-Krankenhäusern am nächsten kommen. In Malchow stehen zusätzlich sogar Beatmungsplätze zur Verfügung.

„Wollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten“

In der Median Klinik Bad Sülze hat man sich auf die Aufnahme von leichteren Akut-Patienten vorbereitet. In der auf geriatrische, orthopädische und neurologische Erkrankungen spezialisierten medizinischen Reha-Klinik mit insgesamt 230 Patienten-Betten wurden dazu Bereiche räumlich abgetrennt.

„Wir wollen bei Bedarf unseren Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie leisten und die Akuthäuser durch schnellere Übernahme von Akutpatienten entlasten“, sagte der Kaufmännische Leiter Thomas Haeck. Allerdings: „Es liegen bisher keine angemessenen Erstattungszusagen der Kostenträger vor.“

Zusätzliches Personal über Arbeitnehmerüberlassung

Man werde, wenn erforderlich, auch Patienten aus anderen Fachgebieten aufnehmen. „Wenn die Betreuung nicht durch eigenes Personal abdeckt werden kann, wird notwendigerweise medizinisch qualifiziertes Personal über die Arbeitnehmerüberlassung rekrutiert“, so Haeck. Die entsprechenden Vorgespräche seien bereits gelaufen.

Von Martina Rathke