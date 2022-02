Bei Schwaan: Gülle-Lkw kommt wegen Unebenheit von L 13 ab und hängt im Graben fest

Schwaan

Die Landstraße 13 zwischen Ziesendorf und Schwaan (Kreis Rostock) musste am Montag für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Grund war ein verunfallter Gülle-Laster.

Wie die Polizei mitteilte, war es am Morgen gegen 8.30 Uhr zu dem Unglück gekommen. Der Fahrer des Lastwagens war von Schwaan in Richtung des Abzweigs nach Bröbberow unterwegs, als er aufgrund einer Unebenheit im Straßenasphalt etwas ins Schlingern geriet. Der etwa 15 Tonnen schwere Lkw geriet mit den rechten Reifen in den Grünstreifen. Der Fahrer versuchte noch, gegenzulenken. Jedoch scheiterte sein Vorhaben, die Räder versackten immer mehr in den nassen Untergrund. So blieb der Laster wenig später in Schräglage stehen und drohte, in den Graben zu kippen. Das große Glück war, dass der Auflieger, in dem sonst Rindergülle transportiert wird, zum Unfallzeitpunkt leer war. Ansonsten hätte das Fahrzeug ein Gesamtgewicht von rund 45 Tonnen gehabt und wäre definitiv in den Graben gekippt.

Die verständigte Polizei sperrte die L 13. Am Vormittag begann dann die Bergung des verkeilten Lkw. Dazu mussten Spezial-Kräne anrücken, die den Havaristen aus der Lage hoben und wieder auf die Straße zogen. Gegen 13 Uhr sollte die Strecke laut Polizei wieder freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand

