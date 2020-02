Seit 1999 gibt es den Weltgästeführertag in Deutschland. Er findet jährlich am 21. Februar – dem Gründungstag des Weltgästeführerverbands – bzw. am Wochenende davor oder danach statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Lieblingsorte“. Der Schweriner Gästeführer-Verein bietet am 22. Februar insgesamt 19 Rundgängen zu beliebten Plätzen im Schloss, in der Altstadt und im Grünen an. In Wismar starten am 22. Februar jeweils um 11, 12 und 13 Uhr kostenlose Rundgänge an der Tourist-Info.

Wer lieber auf eigene Faust mit Guide im Ohr losziehen möchte, hat dazu nicht nur in Rostock die Möglichkeit: In Stralsund können Besucher auf die Audio-Tour „Jüdisches Leben in Stralsund“ gehen. Diese wurde an der Hochschule Stralsund entwickelt und führt per Handy-App von der Stralsunder Münze unter anderem zur Gedenktafel der ehemaligen Synagoge, dem Kaufhaus Tietz und dem Wertheim-Warenhaus.