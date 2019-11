Bei Warnemündes „Kulturpapst“ dreht sich alles um Vinyl

Rostock

Musik ist seine Leidenschaft. Seit 1990 betreibt Andreas Buhse sein eigenes Schallplattencafé – zunächst in der Rostocker Innenstadt und ab 1992 in Warnemünde. Längst hat er sich einen Namen gemacht. Wenn im Ostseebad gerockt wird, ist der „Kulturpapst“, wie er von seinen Kunden liebevoll genannt wird, stets zur Stelle. Gemeinsam mit seinem Kumpel Knut Linke hat er bereits zahlreiche Musik-Veranstaltungen auf die Beine gestellt und eigene CDs auf den Markt gebracht. Der OSTSEE-ZEITUNG verraten sie, was sie als Nächstes planen und geben ihre persönlichen Hörtipps.

Vom Sammler zum Verkäufer

Entfacht sei Buhses Liebe zur Musik bereits in seiner Kindheit. „Mein Vater hat viel Jazz gehört und mich langsam herangeführt“, erinnert sich der gebürtige Rostocker. Im Alter von zehn Jahren besuchte er die Oper Porgy and Bess in Berlin. „Da war es endgültig um mich geschehen“, sagt der 61-Jährige. Von da an hörte er die Platten seines Vaters rauf und runter, zog sich Westsender im Radio rein und übersetzte Songtexte. Wann er seine erste eigene Schallplatte bekam, weiß Buhse noch ganz genau: „Das war 1973 – von Pink Floyd.“ Bis heute kann er sich an dem Progressive Rock nicht satt hören.

In den 70er Jahren gab es für Buhse neben seinem Kanusport nur die Musik. Von morgens bis abends habe er vor dem Radio gesessen und die Lieder mitgeschnitten. Im Alter von 18 Jahren reiste er erstmals nach Budapest und deckte sich mit einigen Platten ein. „Damals kosteten diese etwa 100 Mark“, berichtet der Musikliebhaber. Ein Preis, den er bereit war zu zahlen. „Mein Vater hat mir immer nahegelegt, wie wichtig die Klangqualität ist. Platten vom Schwarzmarkt konnten da nicht mithalten.“

Buhse und Linke: „Unsere Album-Empfehlungen“ 1. Three Chords And The Truth von Van Morrison 2. Make It Better von East Blues Experience 3. Led Zeppelin von Led Zeppelin 4. Red von King Crimson 5. Nantucket Sleighride von Mountain „Der Jahrtausend-Song für mich ist ‚Starless' von King Crimson. Beim Hören einfach das Licht aus machen, sich hinlegen und genießen – das ist der Wahnsinn“, sagt Andreas Buhse.

Dass Schallplatten nun wieder im Trend sind, freue ihn sehr: „Vor allem junge Leute greifen heute öfter zu Vinyl.“ Was sie daran begeistere seien die einzigartige Ästhetik und der unverwechselbare Klang. „Ich liebe es mich einfach fallen zu lassen und diesem besonderen Sound zu lauschen.“

Ein Buch mit anderen Sinnen erleben

Doch Buhse hört nicht nur leidenschaftlich gerne Musik, sondern produziert sie auch, schreibt Songtexte und ist Autor. Unter dem Namen Michael Terpitz hat er bereits mehrere Bücher herausgegeben. Das dritte seiner Trilogie „Rauch auf dem Wasser“ erscheint im Dezember unter dem Titel „Immer auf der Reise in das Yeah, Yeah Land“.

Obwohl die Handlungen in der Romanreihe fiktiv sind, habe er sich von seinen eigenen Erfahrungen und echten Geschehnissen inspirieren lassen. „Ich höre den Leuten in meinem Laden zu und greife manche Themen gerne wieder auf.“ Kein Wunder also, dass ein Großteil der Geschichte in seinem Schallplattencafé spielt.

„Das sind die ersten Romane im deutschsprachigen Raum mit einem eigenen Soundtrack“, ist sich Buhse sicher. Über 100 Songs habe er alleine in seinem aktuellsten Werk erwähnt. „Und die habe ich alle auf CDs verewigt. Damit können die Leser das Buch auch mit anderen Sinnen erleben. Musik kann die jeweilige Stimmung am besten übertragen.“

Knut Linke und Andreas Buhse präsentieren das Cover ihrer neuen Weihnachts-CD "Warnemünde im Advent". Quelle: Susanne Gidzinski

So klingt der Warnemünder Advent

Einmal pro Woche treffen sich Andreas Buhse und sein langjähriger Freund Knut Linke, Besitzer der Agentur Kulturmeer, im Coaast Schallplattencafé. Lässig wippen sie zur Musik. Hier lassen sie ihre Gedanken treiben und entwickeln stets neue Ideen. Gemeinsam haben sie bereits viele Projekte umgesetzt. Ob zur Warnemünder Woche, der Hanse Sail oder monatlich im Ringelnatz – unter dem Titel Warnemünde Rock veranstalten sie seit 2005 verschiedenste Konzertabende und locken damit Musiker aus aller Welt ins Ostseebad. Die Aufgabenverteilung sei ganz klar geregelt, wie Buhse berichtet: „Ich habe oftmals die Ideen und Knut weiß, wie man diesem am besten umsetzen kann.“

Mehrere CDs haben sie schon auf den Markt gebracht. „Der Bestseller ist unsere Weihnachtsplatte“, verrät Linke. Auch in diesem Jahr soll es eine neue Ausgabe geben – die sechste. „Die Songs haben alle mit Warnemünde zu tun. Entweder sie wurden hier produziert, oder sie handeln davon“, führt er fort. Während andere Menschen jetzt langsam in Weihnachtsstimmung kommen, laufen bei ihm seit Mai die verschiedensten Weihnachtslieder. „Es kostet viel Zeit, bis so eine CD fertig ist. Da muss man rechtzeitig anfangen“, sagt der 63-Jährige.

Mord im Ostseebad

Obwohl all ihre Projekte sehr zeitintensiv sind, kommt für Buhse Nichtstun nicht infrage. In seinem Kopf schlummern bereits zahlreiche andere Ideen, die auf die Umsetzung warten. „Als Nächstes werde ich einen Krimi schreiben“, verrät der Autor. Die ersten 20 Seiten habe er bereits 2011 verfasst. Seitdem fehlte ihm die Zeit, um das Werk zu beenden. In Gedanken habe er das meiste allerdings schon beisammen. „Ich fange nie mit dem Schreiben an, bevor nicht alles im Kopf ist.“ Nach der Veröffentlichung der Weihnachts-CD und seines Romans will er aber wieder fleißig in die Tasten hauen.

Musikalische Lesung und CD-Vorstellung Knut Linke und Andreas Buhse stellen ihre gemeinsame Weihnachts-CD „ Warnemünde im Advent“ am 4. Dezember um 19 Uhr im Festzelt auf dem Warnemünder Weihnachtsmarkt vor. Am 7. Dezember findet im Ringelnatz eine musikalische Lesung statt, in der Andreas Buhse alias Michael Terpitz einen ersten Einblick in sein neues Werk gibt.

Von Susanne Gidzinski