So sehen Rostocks Uni-Professorinnen als Kunstwerke aus

Rostock

Man möchte den altehrwürdigen Professoren im Konzilszimmer am liebsten zuraunen: Meine Herren, diese Frauen lassen Sie ganz schön alt aussehen. Denn während kaum jemand den Gemälden der betagten Herren Beachtung schenkt, ziehen Rostocks Uni-Professorinnen mit frischem und modernem Look alle Blicke auf sich. Im Uni-Hauptgebäude ist ab sofort eine neue Galerie zu sehen, die die Frauen filmreif in Szene setzt. Auf ausrangierten Kinofilm-Dosen hat Julia Theek 47 Hochschullehrerinnen porträtiert.

Dafür hat die Künstlerin Fotos der Akademikerinnen digital so bearbeitet, dass diese stilistisch einen Kontrast zu den antiken Herrenbildnissen bilden und sie zugleich zeitgemäß ergänzen. Kein leichtes Unterfangen, denn Theek hat ihre Modelle vor der Vernissage am Mittwoch nie live gesehen.

Fotostrecke: So sehen die Professorinnen als Kunstwerke aus:

„Sie haben mir ihre Fotos anvertraut. Ein großer Vertrauensbeweis. Schon an den Bildern konnte ich sehen, dass das extrem kluge Frauen sind.“ Die hellen Köpfe hat sie dann auch hell inszeniert: Die Professorinnen hat sie auf lichten Untergrund gebannt, der noch dazu nachhaltig ist. Als Bildträger hat Julia Theek alte Filmdosen gewählt. Die gebürtige Potsdamerin kommt aus der Streetart und hat sich mit ihrer Sommerakademie „Kunstspeicher“ in Lübz auf Upcycling-Kunst spezialisiert.

Was die Künstlerin aus ihrem Foto gemacht hat, begeistert Brigitte Vollmar. „Ich war nicht sicher, wie abstrakt das Bild werden würde. Ich find’s toll“, sagt die Professorin für Experimentelle Chirurgie.

So sehen die historischen Gemälde von Rostocks altehrwürdigen Professoren aus. Quelle: Antje Bernstein

Dass Rostocks Uni ihre Frauen in den Fokus rückt, sei überfällig, sagt Elizabeth Prommer. Die Direktorin des Instituts für Medienforschung hat die Schau initiiert und ist nun selbst Teil davon. „Bislang gab’s in der Uni nur Herren in Goldrahmen.“

Die Hochschule blickt auf eine 600-jährige Geschichte zurück, Frauen sind jedoch erst seit 110 Jahren ein Teil davon. Damals schrieb sich die erste Studentin ein. Bis zur ersten Professorin sollten nochmals gut vier Dekaden vergehen. Auch heute noch sind Frauen an der Uni nicht selbstverständlich, zumindest wenn es um hohe Ämter geht. Nur jede fünfte Professur ist aktuell weiblich besetzt. In anderen Leitungspositionen zeichnet sich ein ähnliches Bild.

Die neue Ausstellung soll Professorinnen im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar machen und damit auch Vorbildwirkung für Studentinnen und Promovendinnen haben. Die Galerie soll bis Frühjahr 2020 zu sehen sein.

Von ab