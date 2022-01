Beil-Attacke im Landkreis Rostock: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Laage

Eine Woche nach einer Beil-Attacke gegen silvesterfeiernde Jugendliche in Laage (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei weiter wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Angreifer. Der 66-Jährige habe die Tat spontan gegenüber der Polizei eingeräumt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Güstrow sagte. Der attackierte Jugendliche, der am frühen Neujahrsmorgen mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden war, habe das Krankenhaus schon wieder verlassen können.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 66-Jährige in der Nacht zum 1. Januar bereits geschlafen. Gegen 3.00 Uhr sei er aufgewacht, weil Jugendliche in der Nähe seiner Wohnung laut feierten und auch Pyrotechnik zündeten. Aus Ärger soll der 66-Jährige mit der kleinen Axt auf die Gruppe zugegangen und ohne ein Wort zu sagen, den 18-Jährigen mit der stumpfen Beilseite gegen den Kopf geschlagen haben. Dieser soll kurzzeitig bewusstlos gewesen und gestürzt sein. Nach dem Schlag war der Mann wortlos wieder verschwunden.

Beil von Polizei beschlagnahmt

Der Verdächtige wurde am Neujahrstag von Beamten aufgesucht und zu Hause zu dem Vorfall vernommen. Weitere Details dazu wurden nicht bekannt. Das Beil wurde laut Polizei als mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt.

Von RND/dpa