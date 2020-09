Rostock

In der Rostocker Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin gekommen. Die junge Frau wurde dabei verletzt. Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr in der Langen Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Opels von der Straße nach rechts in eine Parklücke abgebogen. Offenbar wegen des toten Winkels übersah der Autofahrer die hinter ihm kommende junge Frau mit ihrem Fahrrad. So fuhr die Radlerin, deren Alter von der Polizei auf etwa Mitte 20 angegeben wurde, in die Beifahrerseite des Fahrzeugs und stürzte zu Boden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Radler wollen Teile der Langen Straße in Rostock sperren – Petition im Internet läuft

Bildergalerie: Auto fährt Radfahrerin in Rostock um

Zur Galerie Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Langen Straße in Rostock verletzt worden. Ein Autofahrer hatte sie ersten Erkenntnissen zufolge beim Einparken übersehen.

Frau kommt ins Krankenhaus

Kurz nach dem Unglück eilten Rettungswagen, Feuerwehr und die Polizei in die Lange Straße. Die junge Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den Autofahrer aufgenommen.

Leser-Umfrage: Sollte die Lange Straße in Rostock in Teilen für den Autoverkehr gesperrt werden?

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von Stefan Tretropp