Beim Kiffen eingeschlafen: Rostocker Feuerwehr löscht Brand auf Balkon

Er hatte offenbar einen Joint auf dem Balkon geraucht und dort vergessen: Gegen den 44-jährigen Mieter in einem Mehrfamilienhaus in Rostock Schmarl wird nun wegen fahrlässigen Brandstiftung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittel.

Ein Joint hatte in einer Wohnung am Stephan-Jantzen-Ring in Rostock einen Brand auf dem Balkon ausgelöst. Quelle: Benjamin Vormeyer