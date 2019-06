Stadtmitte

Am Freitagmittag kam es im Bereich der Ernst-Barlach-Straße zu einem Unfall auf einer Baustelle. Ein mobiler Bagger verlor am Kuhtor das Gleichgewicht und kippte nach hinten um. Alle vier Reifen zeigten in die Luft.

Gegen 11.59 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Gemeldet wurden starke Rauchentwicklung und der Verdacht, es könne sich eine Person unter dem Bagger befinden. Bei Eintreffen der Retter stellte sich heraus, dass der Baggerfahrer sich bereits selbst befreien konnte.

Der Fahrer sei dabei gewesen, das Fahrzeug umzuparken, sagt Vorarbeiter Dietrich Budnik. „Der Bagger war in dem Moment nicht unter Last, das leichte Gefälle hier hat ausgereicht, um ihn auf die Seite zu kippen.“ Der Baggerführer sei bei dem Vorfall nicht aus dem Führerhaus herausgefallen. „Er hat keine Verletzungen und konnte auch selbst aussteigen“, sagt Dietrich Budnik. Von dem kleinen Schock erholte er sich schnell.

Am Bagger selbst entstanden keine großen Schäden. „Wichtig ist, dass niemandem etwas passiert ist“, sagt Budnik. „Es gibt ein paar Schäden am Lack und Blech kann man ausbeulen.“

Der 14 Tonnen schwere Mobilbagger war im Einsatz, um Teile auf der Baustelle zu bewegen. „Wir verlegen hier derzeit Abwasserleitungen“, sagt Dietrich Budnik. Ein Autokran ist bereits alarmiert. Er soll den Bagger wieder aufrichten.

Dana Frohbös