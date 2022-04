Statt Grab mit Stein auf dem städtischen Friedhof wählen immer mehr Menschen den Wald als letzte Ruhestätte: Fast 3000 Menschen liegen im RuheForst in der Rostocker Heide begraben. Die OSTSEE-ZEITUNG war vor Ort. Was Angehörige bei den „Gräbern“ in der freien Natur beachten müssen – und was sie kosten.