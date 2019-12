Beitragsfalle: Private Krankenversicherung für viele kaum noch bezahlbar – auch in MV

Wie wirkt sich ab 2020 die Änderung der Beitragspflicht zur Krankenversicherung bei gesetzlich pflichtversicherten Betriebsrentnern konkret aus? Können privat krankenversicherte Rentner einfach in die Familienversicherung des Ehegatten wechseln? Welchen Anspruch auf Zuschuss vom Arbeitgeber haben privatversicherte Arbeitnehmer ab kommendem Jahr? Wer kann wie lange familienversichert sein? Was hat es für Folgen, wenn man von der Krankenkasse als freiwilliges Mitglied eingestuft wird? Gibt es Möglichkeiten, als freiwillig versicherter Rentner in die Pflichtversicherung zu wechseln? Wie werden die Beiträge für gesetzlich versicherte Selbstständige festgelegt? Kann man etwas dazuverdienen und trotzdem familienversichert bleiben? Hat es Konsequenzen für die Familienversicherung, wann man Mieteinnahmen hat? Werden private Lebensversicherungen bei der Beitragsfestsetzung der Kasse berücksichtigt? Was wird aus der Privatversicherung, wenn man seine Selbstständigkeit aufgibt? Muss man eine Beitragsrückerstattung bei der Steuererklärung angeben?

Diese und alle anderen Fragen rund um die Krankenversicherung beantworten beim OZ-Telefonforum am Mittwoch, dem 11. Dezember, von 11 Uhr bis 13 Uhr, drei Experten: Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV, Sven-Erik Lausen vom Verband der privaten Krankenversicherung und Markus Juhls von der AOK Nordost sind dann unter 03 81 / 365 100 erreichbar.