Beitragsfreie Kita: Schwesigs Wahlversprechen wird für Rostock teuer

Drei Millionen Euro sind viel Geld. Selbst für die große und reiche Hansestadt Rostock. Drei Millionen Euro reichen beispielsweise, um das Matrosendenkmal am Stadthafen zu sanieren – oder um die Dreiwallbastion in den Wallanlagen umzugestalten. Und drei Millionen Euro könnten für Rostock auch ein Anlass sein, die Landesregierung in Schwerin zu verklagen.

Denn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) schafftab 2020 zwar die Krippen- und Kita-Gebühren für Eltern ab, auf einem Großteil der Kosten für das „Wahlgeschenk“ bleiben aber die Kommunen sitzen. Doch das will Rostock nicht mit sich machen lassen.

Beitragsfreiheit kommt 2020

Bisher läuft es bei den Kita-Gebühren in MV so: 54,5 Prozent der Kosten für einen Krippen- oder Kita-Platz zahlt das Land, 28 Prozent übernehmen die Landkreise und kreisfreien Städte. Den Rest teilen sich die Kommunen und die Eltern.

Ab dem neuen Jahr will Schwerin den Elternanteil ebenfalls übernehmen – und schüttet dafür 150 Millionen Euro zusätzlich aus. Doch das Geld reicht nicht: „Nach der aktuellen finanziellen Einschätzung gehen wir davon aus, dass wir aus dem Stadthaushalt rund drei Millionen Euro mehr zahlen müssen“, sagt Robert Pfeiffer, Leiter des zuständigen Amtes für Jugend, Soziales und Asyl. Im Klartext: Damit die Landesregierung ihre Versprechen aus dem Wahlkampf einhalten kann und die Eltern entlastet werden, muss Rostock zahlen.

Doch das sieht die Stadt nicht ein: Denn schlimmstenfalls muss Rostock bei Investitionen den Rotstift ansetzen. Mehrfach, so Pfeiffer, habe die Hansestadt die Finanzierungslücke beim Land angesprochen. Denn die Beitragsfreiheit zu gewährleisten, sei eine Aufgabe, die Rostock nur im Auftrag des Landes übernimmt. Und bei allen Aufgaben, die vom Bund und Land auf die Kommunen übertragen werden, gelte das sogenannte „Konnexitätsprinzip“. Heißt: Wer eine Aufgabe bestellt, muss sie auch bezahlen.

Land will nicht mehr zahlen

„Wir haben unsere finanziellen Forderungen gegenüber dem Land schriftlich wie auch in den Verhandlungsgesprächen aufgemacht“, sagt Pfeiffer. Darüber hinaus habe Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) persönlich mit Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) über das Thema gesprochen. Ohne Erfolg: „Alle Bemühungen wurden vom Sozialministerium nicht gehört und blieben damit für die Hansestadt ergebnislos.“

Rostock bleibt jetzt nur noch der Weg vor das Gericht: „Dem Grundsatz der Konnexität folgend hat das Land die Aufgaben, welche es den Kommunen überträgt, vollständig auszufinanzieren“, sagt Pfeiffer. So stehe es in der Landesverfassung. Senator Bockhahn wird deutlich: „Sollte das prognostizierte Defizit von drei Millionen Euro im Jahr 2020 wirklich eintreten und sollte sich das Land weiter weigern, diese Summe zu übernehmen – ja, dann ist eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht sehr wahrscheinlich.“

Städte- und Gemeindetag wartet ab

Auch beim Städte- und Gemeindetag MV, dem Dachverband der Kommunen, ist das Problem bekannt. Geschäftsführer Andreas Wellmann will aber vorerst abwarten: „Natürlich begrüßen auch wir die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten. Aber das Land hat es sich bei der Finanzierung zu einfach gemacht.“ Dass in den Kitas Erzieher fehlen und der „Kampf um die Fachkräfte“ auch über höhere Löhne ausgetragen wird, habe Schwerin bei seinen Berechnungen nicht berücksichtigt. „Auch die Demografie – nämlich, dass die Zahl der Geburten im Land wieder steigt – war kein Thema.“

Auch die Landkreise seien von dem Dilemma der unzureichenden Finanzierung betroffen: Erste Landkreise würden überlegen, die Kreisumlage zu erhöhen. Dann müssten die Städte und Gemeinden mehr Geld an die Kreisverwaltung abgeben, die Mittel fehlen dann für Vorhaben vor Ort. Klagen will der Spitzenverband aber noch nicht. „Wir warten erst mal ab, bis das erste Jahr Beitragsfreiheit abgerechnet ist.“

Von Andreas Meyer