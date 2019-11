Bekommt Warnemünde endlich seinen Brunnen am Kirchenplatz?

Rostock

Ein plätschernder Brunnen auf dem Kirchenplatz in Warnemünde? Dieser langersehnte Wunsch vieler Bürger im Ostseebad könnte nun Wirklichkeit werden. In der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstagabend stellte der Bildhauer Wolfgang Friedrich seine ersten Entwürfe vor und erklärte, welche Voraussetzungen zunächst erfüllt werden müssen. Bei den Anwesenden kam sein Konzept gut an. „Das Thema begleitet uns nun schon seit Jahren“, betont der Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel ( CDU). „Endlich kommt richtig Bewegung rein.“

Grotesk und ein wenig verrückt

Dass die zukünftige Wasserquelle im Zentrum des Ortsteiles etwas ganz Besonderes sein wird – dafür will Friedrich sorgen. Ein lebensgroßer Dorsch, der von winzigen Menschen zerlegt wird, steht im Mittelpunkt seines Werkes. „Eine groteske Situation, die das Verhalten unserer heutigen Gesellschaft widerspiegelt“, begründet der Künstler seinen Entwurf. Inspirieren lassen habe er sich vom Roman „Gullivers Reisen“. „Der Brunnen darf auch einen spielerischen Aspekt haben und etwas verrückt sein.“

Bürgerbeteiligung gewünscht

Wie dieser im Detail aussehen wird, kann und will Friedrich noch nicht sagen. Sein Entwurf solle zunächst einen groben Eindruck vermitteln. Knapp über zwei Meter hoch soll das Kunstwerk werden. Möglich wären auch zwei Brunnenschalen – eine kleinere oben und eine etwas größere unten. Bis zu acht Figuren würden am Rand Platz finden. Welche das sein werden, möchte er gemeinsam mit einigen Warnemündern in einer Arbeitsgruppe klären. „Denkbar ist, dass sich diese auf die Geschichte des Ortes beziehen“, stellt Friedrich klar.

Ortsbeiratsmitglied Elisabeth Möser ( Die Grünen) hat bereits einen Vorschlag für die Gestaltung: „Ich fände es schön, wenn das Wasser im integrierten Trinkbrunnen nach unten laufen würde, so dass man sich eine Flasche befüllen kann“.

Anschlüsse bereits vorhanden

Damit die sprudelnde Wasserquelle im Herzen Warnemündes realisiert werden könne, müsse zunächst entschieden werden, ob überhaupt ein Trinkbrunnen integriert werden solle oder nicht. „Dabei darf man die Hygienebestimmungen und auch den erhöhten Wasserdurchfluss nicht vernachlässigen, welche einen erheblichen Einfluss auf die Kosten haben werden“, merkt Friedrich an. Errichtet und finanziert werden soll das Projekt durch eine private Initiative – in Form von Spenden. „Im Anschluss werden wir das fertige Kunstwerk der Stadt vermachen“, bestätigt Prechtel. So sei es mit allen Beteiligten bereits abgesprochen.

Im Zuge der Umgestaltungsarbeiten am Kirchplatz im Jahre 2014 wurde neben einer an das historische Erscheinungsbild angelehnten Neuordnung der oberirdischen Aufenthaltsflächen auch unterirdisch ein komplett neues Ver- und Entsorgungssystem verlegt. „Dabei haben wir mit dem Tiefbauamt erreicht, dass alle notwendigen Leitungen für einen Brunnen verlegt werden“, berichtet der Ortsbeiratsvorsitzende. Sobald dieser errichtet werde, könne er angeschlossen und in Betrieb genommen werden. „Die notwendigen Voraussetzungen wurden bereits getroffen. Es wäre ein Traum, wenn wir in Zukunft einen solchen Brunnen vor der Kirche hätten“, findet Prechtel.

Denkmal für den Warnemünder „Ümgang“

Es wäre nicht der erste Brunnen in Warnemünde, der allein durch eine private Initiative engagierter Warnemünder möglich wurde. Bereits 2004 hat Friedrich den Umgangsbrunnen am Alexandrinenplatz geschaffen. 62 000 Euro wurden damals gesammelt. Das Wasserspiel liegt den Anwohnern wegen seiner Gestaltung am Herzen und weil es an das traditionsreichste Fest im Ostseebad, den „Ümgang“, erinnert. „Ich bin mir sicher, dass auch der Brunnen am Kirchenplatz viele Menschen anlocken wird“, so Friedrich weiter. Vor seinem inneren Auge sieht er sich schon selbst dort sitzen und dem Plätschern des Wassers lauschen.

Von Susanne Gidzinski