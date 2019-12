Bekommt der Rostocker Zoo Eisbären-Nachwuchs?

Barnstorfer Wald

Gibt es schon bald im Rostocker Zoo ein kleines Eisbären-Baby zu bestaunen? Die Hoffnung ist da. Denn Eisbärin Sizzel hat sich in die sogenannte Wurfbox zurückgezogen – womöglich weil sie trächtig ist. Die Wurfzeiten der Eisbären liegen traditionell im November und Dezember. „Alles ist möglich“, sagt Zoo-Direktor Udo Nagel auf OZ-Nachfrage.

An die Öffentlichkeit gehen wollte der Zoo mit der Nachricht bisher nicht. Schließlich sei es um diese Zeit immer so, dass sich die Eisbären zurückziehen. „Wir schauen mit großen Augen, was passiert. Aber wir halten es eher für unwahrscheinlich, weil alle Beteiligten noch zu jung sind“, sagt Nagel. Statistisch gesehen, sei erst im nächsten oder übernächsten Jahr mit Nachwuchs im Rostocker Zoo zu rechnen.

Hat Eisbär Akiak das Weibchen gedeckt?

Eisbär-Dame Sizzel kommt aus Rotterdam und lebt seit etwas mehr als einem Jahr im Polarium. Sie hat gerade ihren fünften Geburtstag gefeiert. Sizzel ist ein Jahr älter als Mitbewohnerin Noria und könnte schon geschlechtsreif sein. Allerdings haben die Zoo-Mitarbeiter nicht mitbekommen, dass Eisbär Akiak (5 Jahre) das Weibchen gedeckt hat. Die Paarungszeit der Tiere ist von März bis Juni.

Nagel zufolge ist es schwer zu sehen, ob ein Eisbär trächtig ist. „Das Tier geht in die Hocke und es kommt ein meerschweinchen-großes Lebewesen heraus“, so der Zoo-Chef. Die Zeit von der Befruchtung bis zur Geburt dauert rund acht Monate. Wobei sich das Ei nach der Paarungszeit erst Ende August oder Anfang September einnistet. Nicht selten werden gleich zwei kleine Eisbären geboren, die anfangs noch blind und taub sind. Die Tiere wiegen zu diesem Zeitpunkt zwischen 400 und 900 Gramm. Die Mutter säugt die Kleinen dann rund 1,5 bis 2,5 Jahre.

Der Rostocker Zoo und seine Besucher können jetzt nur noch abwarten: „Wir drücken uns alle die Daumen. Schaun mer mal, ob es klappt“, sagt Udo Nagel.

