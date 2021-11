Benefizkonzert in Rostock: Was das Musikali-Projekt für Kita-Kinder bringt

Rostock

Gemeinsam Musik machen verbindet, beruhigt, belebt und heilt. Mit dem „Musikali“-Projekt fördern die drei Rostocker Rotary Clubs Kita-Kinder in Evershagen und Toitenwinkel früh musikalisch. Drei Studenten der Hochschule für Musik und Theater betreuen die Kinder jede Woche mehrere Stunden ehrenamtlich, indem sie mit ihnen kreativ musizieren.

Alicia Fechner und Henrike Hupfer (beide 22), die neben ihren Lehramtsstudiengängen auch Elementare Musikpädagogik an der HMT studieren, sind an diesem Tag in der Kita „Am Wäldchen“ im Einsatz. Vier verschiedene Gruppen betreuen die beiden Frauen jeweils eine halbe Stunde. Heute dreht sich alles um Gespenster, die musikalisch vertrieben werden sollen. Dabei kommen nicht wie sonst die klassischen Instrumente zum Einsatz. „Heute ist der Körper unser Instrument“, sagt Henrike Hupfer. Denn Bewegung gehört auch zum Musizieren.

Die Trommler-Kinder trommeln sich mit der flachen Hand auf die Brust, die Klanghölzer klatschen und die Triangel-Gruppe ahmt das Instrument mit einem hohen „Bling“ nach. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei. So sehr, dass viele auch die Instrumente aus den anderen Gruppen einfach mitmachen. Alicia Fechner spielt dabei die Ukulele und ihre Kommilitonin die Querflöte.

„Durch die Musik sind alle miteinander verbunden, sie stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Jedes Kind kann mitmachen und man merkt oft, wie sie alle aufblühen“, sagt Alicia Fechner. Die Kinder lernten so, dass Musik Freude bringen kann und könnten sich selbst künstlerisch zum Ausdruck bringen.

Musik vereint die Kinder zu einer Gruppe

Wie das in der Realität aussehen kann, zeigt sich wenig später: In einer der Kitagruppen gibt es ein neues Mädchen. Sie ist schüchtern, setzt sich lieber auf den Schoß der Erzieherin, als die Musikali-Reise losgeht – und beobachtet. Irgendwann steht sie auf und will auch mitmachen. Erst mit der Pädagogin gemeinsam. Am Ende des Musizierens steht sie mittendrin in der Kindergruppe – und ist angekommen im Musikali-Land.

Hintergrund: Als die Musikali-Initiatoren des Rotary Club Horizonte das Projekt 2008 ins Leben riefen, fanden sie nach eigenen Angaben in der Toitenwinkler Kita ein engagiertes Team von Erzieherinnen, aber auch einige Kinder mit Problemen vor, die unregelmäßig in der Einrichtung erschienen, aus sozial instabilen Haushalten. Bereits nach wenigen Wochen stellten sich Erfolge ein. Kinder, die wenig oder gar nicht sprachen, fanden ein Ausdrucksmittel in der Musik. Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen seien ruhiger geworden, übernahmen kleine Rollen in den einstudierten Stücken. Selbst die öffentliche Aufführung der kleinen Musikstücke trauten sie sich zu.

Viele Instrumente durch viele Spenden

Neben den rund 120 Kindern in der Kita in Toitenwinkel sind heute auch 75 Mädchen und Jungen der integrativen Evershagener Kita „Jona“, ebenfalls vom Träger Diakonie Rostocker Stadtmission, in bei dem Projekt dabei. Die Rostocker Rotarier haben dafür bereits viele Instrumente angeschafft: Unter anderem gibt es Trommeln, Xylofone, Becken, Triangeln, Geigen, Gitarren, Celli und Bratschen in den Kindergärten.

Zehntausende Euro für Kitas in Problembezirken Das Musikali-Projekt wurde2008 vom Rotary Club „Rostock Horizonte“ ins Leben gerufen. Nachdem sich das Projekt etabliert hatte, stiegen die Rotary Clubs Warnemünde und Rostock in die Förderung ein, so dass Musikali mittlerweile ein clubübergreifendes Engagement ist. Jedes Jahr kommen zwischen 8000 und 10 000 Euro für das frühe Musizieren in Kitas zusammen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Benefizkonzerte. Seit 2008 sind mehr als 100 000 Euro Spendengelder, einschließlich der Erlöse der Benefizkonzerte, für das Musikali-Projekt zusammengekommen. Vor dem Konzert erwartet die Besucher ein Empfang mit Buffet. Für alle, die keine Karte bekommen haben, gibt es in diesem Jahr einen Livestream auf der Homepage der HMT. Die Rotary Clubs verstehen sich als gemeinnützig arbeitende Service-Vereinigungen, die insbesondere im sozialen Bereich aktiv sind. Der Rotary Club Rostock-Horizonte hat rund 50 Mitglieder aus allen Branchen von Wirtschaft, Verwaltung, Medien und Kultur. In Rostock gibt es die drei Rotary Clubs Rostock, Rostock-Horizonte und Warnemünde.

„Die Studenten vermitteln den Kindern nicht nur spielerisch den Umgang mit Musik und Musikinstrumenten, sondern helfen ihnen gleichzeitig, Selbstbewusstsein zu entwickeln, soziale Kompetenzen aufzubauen und gewaltfrei zu kommunizieren“, sagt Frank Meißler, amtierender Präsident des Rotary Club Horizonte. Dabei seien auch schon musikalische Talente entdeckt worden.

Benefizkonzert: Musik-Comedy der schrägen Art

Damit das möglich ist, werden jedes Jahr zwischen 8000 und 10 000 Euro Spenden benötigt. Das Geld wird beim alljährlichen Benefizkonzert gesammelt, das immer im November stattfindet. Am Freitag um 19.30 Uhr ist es wieder so weit: Das Hamburger Trio „Bidla Buh“ bietet mit seinem aktuellen Programm „Mehr geht nicht – Die große Welttournee“ nicht nur klassisches Konzert, sondern unterhält das Publikum auch, indem auf Gartenschläuchen oder Bierflaschen geblasen wird – Musik-Comedy der schrägsten Art.

„So ein Konzert hatten wir noch nie. Mal etwas ganz anderes. Das wird ein fröhlicher Abend“, freut sich Prof. Stephan Imorde, Leiter der Young Academy Rostock. Der Abend sei bereits restlos ausverkauft. Durch die Corona-Bestimmungen durften nur 240 statt 480 Karten verkauft werden. Neu sei in diesem Jahr jedoch, dass alle, die die Comedygruppe gern mitverfolgen möchten, das live im Internet tun könnten. Auf der Homepage der HMT werde es einen Livestream des Benefizkonzerts geben. Und wer spenden möchte, kann das sicher auch online tun.

Auch die Musikali-Kinder treten jedes Jahr mindestens ein Mal auf und zeigen ihr Können, etwa bei Sommerfesten der Kitas, beim traditionellen Mühlenfest im Rostocker Stadtteil Dierkow oder bei anderen Veranstaltungen.

Von Virginie Wolfram