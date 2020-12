Ein Häcksler für Stammholz hat am Freitagmorgen in Bentwisch wegen eines technischen Defektes Feuer gefangen. Die Feuerwehr musste gerufen werden und legte einen Schaumteppich, um den Brand zu ersticken. Der Schaden beläuft sich auf 30 000 Euro.

Technischer Defekt - Bei Baumpflegearbeiten: Häcksler in Bentwisch gerät lichterloh in Flammen