Sie hämmern, bohren, schneiden Metall, montieren Tanks und Apparaturen aus Edelstahl, setzen Betonwände für eine Tankwanne: Etwa 50 Handwerker verschiedener Gewerke wuseln durch die Produktionshalle der Fischöl-Raffinerie im Gewerbegebiet Bentwisch. Silbrig glänzende Rohrleitungen sowie die vielen bereits aufgestellten Tanks zwischen großen und riesigen Ausmaßen lassen erahnen, wie es in wenigen Monaten in der Halle aussehen wird. Im Januar 2021 soll die Anlage mit der Produktion starten – besser gesagt wieder starten.

Denn es ist bereits der zweite Anlauf, die Produktionsstätte für reines Thunfischöl an dieser Stelle zu errichten. „Ja, in unserer Produktionshalle entsteht alles neu – inklusive der Bodenplatte“, erklärt Philipp Schröder (32), Werksleiter der Thai Union Marine Nutrients GmbH. Die erste Halle samt millionenschwerer Produktionsanlagen hatte vor 14 Monaten ein verheerendes Großfeuer völlig zerstört.

Die Thunfischöl-Raffinerie der Thai Union GmbH in Bentwisch wird zurzeit komplett wiederaufgebaut. Quelle: Dietmar Lilienthal

Es geschah am Morgen des 1. Juni 2019. Dicke Rauchwolken über Bentwisch waren viele Kilometer weit zu sehen. Die erst im November 2018 eröffnete Fischölfabrik des Konzerns Thai Union Group stand in Flammen.

Kurze Zeit später waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bentwisch sowie 12 weiterer Wehren am Brandort, 130 Einsatzkräfte versuchten von allen Seiten das Gebäude zu löschen. Etwa 40 000 Liter Fischöl sollen zur Brandzeit in der Produktionshalle gelagert haben. Im Wareneingangsbereich sind mindestens zwei Fässer Öl explodiert, trotz des Einsatzes der Feuerwehren wurde die gesamte Halle vollständig zerstört. „Der Schaden betrug 20 bis 25 Millionen Euro“, erklärt Schröder. Glücklicherweise konnten die Kameraden das Verwaltungsgebäude retten. Das war ein gutes Zeichen für die Mitarbeiter, dass nicht alles weg war.

Einen Tag nach dem Feuer: Es geht weiter

„Die Brandursache ist bis heute unklar, ein technischer Defekt kann aber ausgeschlossen werden. Die Versicherung hat gezahlt“, erklärt Schröder. Die Polizei hatte anfangs wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

Die Thunfischöl-Raffinerie im Gewerbegebiet Bentwisch wird am 1. Juni 2019 bei einem Großfeuer vollständig vernichtet. Quelle: Stefan Tretropp

Der riesige finanzielle Schaden und der Schock der Mitarbeiter, dass ihre Existenz vernichtet sein könnte, seien das eine gewesen. „Es war ein großer Verlust für uns alle“, sagt der Werksleiter. Jedoch: Bereits am Tag nach dem Großfeuer sei klar gewesen: Es geht weiter. „ Leonardus Coolen, Chef der Thai Union Muttergesellschaft, kam aus Thailand zu uns nach Bentwisch, ebenso Finanzvorstand Jörg Ayrle“, berichtet Schröder. Das habe allen Mut gemacht.

Das Neubauprojekt sei dann innerhalb einer Woche durch die Konzernführung angeschoben worden. Die Kosten des Wiederaufbaus werden in etwa so hoch sein wie die Schadenssumme des Großfeuers.

„Ich bin an dem Tag des Brandes völlig fertig gewesen“, erzählt Jana Hüttmann (47). Die Verfahrenstechnikerin arbeitet seit September 2018 im Unternehmen. Als Qualitätsmanagerin sei sie dafür zuständig, zu sichern, dass das raffinierte Thunfischöl auch geeignet ist für die Verarbeitung in Säuglingsnahrung.

Die neue BigBag-Station zum Befüllen und Entleeren von Big Bags in der Produktionshalle der Thunfischöl-Raffinerie in Bentwisch. Quelle: Dietmar Lilienthal

Mitarbeiter haben Schock gemeinsam verarbeitet

Ihr Kollege René Barkowski (34) arbeitet als Schichtleiter in der Raffinerie. Der Lebensmitteltechniker ist seit April 2019 dabei. „Dieser Brand war ein Schock, aber den haben wir gemeinsam verarbeitet“, erinnert er sich, „als wir uns am nächsten Tag getroffen haben“.

Heute sind sie und die anderen Mitarbeiter froh, dass das Unternehmen am Standort Bentwisch für die Fischöl-Raffinerie festgehalten hat. „Daran ist nie gezweifelt worden“, meint Schröder. Das Produkt sei auf dem Weltmarkt mittlerweile stärker nachgefragt. Auch das sehr gut ausgebildete Team aus der Region habe für Bentwisch gesprochen. „Alle Mitarbeiter wollten dabeibleiben.“

Die Produktionshalle der Fischöl-Raffinerie in Bentwisch während des Wiederaufbaus. Quelle: Thai Union

Zurzeit elf Mitarbeiter in der Raffinerie – neue Kollegen gesucht

Zurzeit sind elf Mitarbeiter in der Raffinerie beschäftigt, alle hoch qualifiziert: drei Meister und zwei Gesellen in der Produktion, drei studierte Mitarbeiter in der Qualitätsabteilung, eine Büromitarbeiterin, ein Ingenieur und der Werksleiter. „Alle haben den Wiederaufbau mit- gestaltet“, betont Schröder. Und der hatte es in sich: Allein vier Monate, bis Ende September 2019, dauerte der Abriss der Brandruine. In den drei folgenden Monaten wurde bis Ende Januar 2020 das Gebäude neu errichtet. Der Innenausbau läuft seit Ende Januar und dauert bis heute an.

„Jetzt suchen wir weitere technisch sehr gut ausgebildete Mitarbeiter für unsere vollautomatische Produktionsanlage: einen Controller, vier Mitarbeiter für die Produktion, einen Chemikanten, einen Milchtechnologen sowie einen Lebensmitteltechniker.“

Im Januar 2021 soll die Produktion wieder beginnen

In den kommenden Monaten werden nach und nach weitere Maschinen, Tanks und Leitungen installiert. Von Anfang November bis Januar 2021 soll die Anlage unter Arbeitsbedingungen getestet werden. Danach startet die Produktion wieder. Zunächst wird ein geringeres Volumen verarbeitet. „Es werden maximal 6000 Tonnen Thunfischöl pro Jahr sein“, sagt Schröder.

In diesen Behältern wird die Antioxidantsmischung vorbereitet, die später in Mischern zu dem Thunfischöl dazugegeben wird. Quelle: Dietmar Lilienthal

Dieses wird aus Rohöl raffiniert, das zuvor aus Nebenprodukten der Thunfischproduktion gewonnen wurde. Die Nebenprodukte sollen in Zukunft auch als Ausgangsstoffe für Lebensmittel, Kosmetik sowie Pharmaprodukte genutzt werden. Das raffinierte Thunfischöl verarbeiten Hersteller von Säuglingsnahrung. Das Öl liefert die essenziellen Omega-3-Fettsäuren ( EPA und DHA), die unter anderem die Gehirnentwicklung von Kleinkindern unterstützen.

Langwierige Zertifizierung: Thunfischöl wird für Säuglingsnahrung verwendet

„Um das Thunfischöl, das für Säuglingsnahrung geeignet ist, herstellen zu dürfen, mussten wir uns bereits 2018 aufwendig zertifizieren lassen, der Prozess lief über sieben Monate“, berichtet Schröder. Aber nicht nur die Lebensmittelsicherheit stand auf dem Prüfzettel. Es sei auch untersucht worden, ob das Thunfischöl koscher sei, also den jüdischen Speisegesetzen entspreche, und ob es halal sei und somit den muslimischen Speisevorschriften entspreche. Und: Auch die Unternehmen, die das Fischöl aus Bentwisch kaufen, haben den Produktionsprozess sorgfältig kontrolliert. Bevor die Raffinerie wieder mit der Produktion beginnt, rechnet Schröder mit einem erneuten Zertifizierungsprozess.

Reines Fischöl für Säuglingsnahrung Die Thai Union Group ist ein in Thailand ansässiger Produzent von Meeresfrüchten. Sie wurde 1977 gegründet und ist seit 1994 börsennotiert. Thai Union hat weltweit 49 000 Mitarbeiter und Produktionsstätten unter anderem in Deutschland, Frankreich, den USA, Ghana, Polen, Portugal, Papua-Neuguinea, den Seychellen und Vietnam. In Deutschland gehören auch die Firmen Ostsee Fisch und Rügen Fisch zu Thai Union. Das Geschäft umfasst Thunfisch, Garnelen, Sardinen, Makrelen, Lachs, Tiernahrung und Fertiggerichte. In der Raffinerie Bentwisch produziert die Thai Union Marine Nutrients GmbH aus Thunfisch-Rohöl besonders reines Fischöl, das dann von anderen Unternehmen in Säuglingsnahrung verarbeitet wird.

