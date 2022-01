Benzin wieder teurer geworden: Autofahrer in Rostock bleiben gelassen

Rostock

Für die Autofahrer in MV hat das neue Jahr mit einem Preisschock begonnen: Auf die ohnehin schon hohen Spritpreise wurde mit der nächsten Stufe der CO2-Steuer eine Tankfüllung noch einmal etwa einen Euro teurer. Die OZ hat sich an einer Tankstelle in Rostock umgehört.

Das Ergebnis überrascht: Viele befragte Autofahrer nahmen die Erhöhung mit einem Schulterzucken hin – vielleicht, weil die Preise zu Wochenbeginn schon wieder leicht gesunken sind. Nur wenige regten sich wirklich auf.

Vielleicht auf echte PS setzen?

Robert Koch (41) hat seinen getunten Wagen vollgetankt und schaut noch ein wenig ungläubig auf die neuen Preise: „Knapp zwei Euro pro Liter – das ist schon verrückt“, meint der 41-jährige Rostocker.

Sein aufgemotztes Auto verbraucht bei Vollgas auch gerne mal 20 Liter auf hundert Kilometer. „Aber ich fahre zu 95 Prozent vernünftig“, versichert er. „Nur einmal im Monat gebe ich so richtig Gas.“ Und das will er auch bei den höheren Preisen weiterhin tun. „Aber wenn es noch teurer wird, werde ich mir vielleicht lieber eine Pferdekutsche kaufen“, scherzt er.

Koch stammt aus Ungarn. „Dort ist der Spritpreis staatlich gedeckelt“, erklärt er. Eine solche Lösung könnte er sich auch für Deutschland vorstellen. „Das würde etwa Unternehmen Planungssicherheit geben, weil sie wüssten, dass die Preise in diesem Jahr nicht über einen bestimmten Punkt steigen können.“

Höheres dienstliches Kilometergeld würde erleichtern

Reiko Schulz aus Satow bei Rostock arbeitet im Innenausbau und muss immer wieder zu unterschiedlichen Baustellen. Der 44-Jährige ist daher auf sein Auto angewiesen, auch privat braucht er es. Dennoch bleibt er angesichts der steigenden Preise gelassen: „Das muss man so hinnehmen, es geht ja nicht anders.“ Schulz hofft auf ein höheres dienstliches Kilometergeld: „Wenn es mehr Geld vom Arbeitgeber gibt, passt das auch wieder.“

Personalkosten wiegen schwerer als hohe Benzinpreise

Malermeister Siegfried Mundt tankt heute nicht, er wäscht nur seinen Kleintransporter an der Waschstation der Tankstelle. „Ich traue mich gar nicht mehr zu tanken“, sagt er ironisch. Fünf solcher Fahrzeuge hat er in seinem Betrieb. „Die sind relativ klein, da wirken sich die steigenden Spritpreise nicht so dramatisch aus. Die steigenden Personalkosten fallen da viel stärker ins Gewicht.“

Auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, ist für Mundt derzeit noch keine Alternative. „Gerade im Nutzfahrzeugbereich ist es sehr fraglich, ob das derzeit schon sinnvoll ist. Vielleicht warte ich lieber auf Wasserstoffantriebe, aber auch die müssen noch weiterentwickelt werden.“

Mit den höheren Steuern auf den Spritpreis würde sich Mundt abfinden – unter einer Bedingung: „Wenn das Geld am Ende sinnvoll verwendet wird, könnte ich ja damit leben. Aber das sehe ich derzeit nicht.“

Wichtig ist der Einsatz der Steuer

Auch Detlef Harder aus Papendorf bei Rostock wünscht sich, dass der Mehrpreis zweckgebunden eingesetzt wird: „Wenn die Steuer dafür eingesetzt wird, wofür sie erhoben wird, ist das für mich in Ordnung. Das muss für den Bürger transparent sein.

Ansonsten bleibt der 40-Jährige beim Tanken relativ gelassen: „Ich habe schon höhere Preise erlebt. Außerdem fahre ich fast ausschließlich dienstlich, da trifft es mich nicht so hart.“ Der Umstieg auf ein Elektroauto steht auch für Harder derzeit nicht zur Debatte: „Das ist nicht praktikabel, ich arbeite im Außendienst und fahre 60 000 Kilometer im Jahr.“

E-Auto wird langfristig billiger sein

Martin Möhrmann aus Wolfsburg ist zu Besuch in Rostock. Er lädt sein Elektrofahrzeug mit Strom auf. „Die höheren Spritpreise betreffen mich privat nicht. Zwar ist auch Strom deutlich teurer geworden, aber langfristig steigt die CO2-Steuer ja weiter, und ich glaube, da habe ich mich mit dem E-Auto richtig entschieden.“

Beruflich sieht das freilich etwas anders aus, denn Möhrmann ist Spediteur. „Da machen sich die höheren Dieselpreise durchaus bemerkbar. Die gebe ich allerdings weitgehend an meine Kunden weiter – und am Ende muss der Verbraucher für seine Produkte mehr bezahlen“, erklärt der 50-Jährige.

Von Axel Büssem