Beratungsstellen in der Pandemie: „Sucht kennt keine Pause“

Rostock

Zu wenig Geld, zu wenig Anerkennung, zu wenig Hilfe in der Pandemie: Die Suchtberatungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern sind sauer. Beim bundesweiten Aktionstag „Suchtberatung kommunal wertvoll“ unter Schirmherrschaft der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig ( CSU) schlossen sich auch die Rostocker Beratungsstellen an. „Es ist kurz vor 12“, sagt Max Marquart, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Sucht in Rostock. Eine Studie vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim und der Universitätsklinik Nürnberg hat jetzt belegt, was viele Therapeuten schon wussten: Der Corona-Lockdown fördert das Suchtverhalten. Vor dem zweiten Lockdown haben viele Beratungsstellen nun Sorge. Sie fordern eine bessere Finanzierung und genügend Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit.

Vor den Rostocker Suchtberatungsstellen stehen am 4. November Therapeuten, Berater und Mitarbeiter. Sie halten Plakate in den Händen. „ Sucht kennt keine Pause“ und „chronische Unterfinanzierung“ steht auf ihnen. „Wir wünschen uns für unsere Arbeit mehr Anerkennung, mit und ohne Corona“, sagt Mirko Steingrüber, Suchttherapeut bei der Caritas. „Die finanzielle Situation hat sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert“, erklärt Marquart und deutet auf das renovierungsbedürftige Haus hinter ihm. Auch vor dem Gebäude der Rostocker Volkssolidarität demonstrieren Mitarbeiter für eine auskömmliche Finanzierung. Freie Träger müssen erhebliche Eigenmittel aufbringen, um eine adäquate Suchtberatung zu ermöglichen. Um die Mitarbeiter fair zu bezahlen, bringen manche Träger bis zu 40 Prozent ihrer eigenen Mittel auf. „Das kann nicht sein“, findet auch Andreas Vichel, Leiter der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Volkssolidarität. Er und sein Team fordern, dass Suchtberatungsstellen ein verlässlicher Bezugspunkt bleiben. „Unser dringender Appell ist die Aufrechterhaltung der ambulanten und stationären Suchtkrankenversorgung.“ Sie entlaste das Gesundheitssystem und leiste einen wichtigen Beitrag für eine gesunde Gesellschaft. Suchtkranke Menschen seien in der Pandemie auf ein funktionierendes Suchtkrankenversorgungsnetz angewiesen.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen fordert eine Fachkraftquote von 1 : 10.000. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 26 Suchtberatungsstellen an 34 Standorten. 70 Suchtberater, die dort in Vollzeit arbeiten, entsprechen einer Fachkraftquote von etwa nur 1 : 22.5000, teilt die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen in Mecklenburg-Vorpommern mit. „Die eingesetzten Fachkräfte sind an ihrer Kapazitätsgrenze“, sagt Andreas Vichel. Die Suchttherapeuten im Raum stimmen zu. Die Rückfälle während der Pandemie müssen in den Beratungszentren aufgefangen werden. „Wir sind außerdem chronisch unterfinanziert“, fügt Suchttherapeutin Cathleen Mehl hinzu. Nun möchten die Beratungszentren umso deutlicher machen: „Wir sind da, in der Pandemie erst recht, auch digital.“

Mirko Steingrüber (v.l.), Klaus Kupler und Max Marquart arbeiten bei der Suchtberatungsstelle der Caritas. Sie machen mit Plakaten auch auf die Unterfinanzierung der Beratungsstellen aufmerksam. Quelle: L. Kenzler

Von Lea-Marie Kenzler