Ruhige Balladen, schnelle Partyhits und Gesellschaftskritik. Auch auf ihrem aktuellen Album „Die Unendlichste Geschichte“ bietet die „bekannteste unbekannte Band der Welt“ wieder einen gekonnten Mix der Musikstile. Zum Tourstart sprechen Vincent Stein (36) und Dag-Alexis Kopplin (36) über ihr Erfolgsrezept, die Zusammenarbeit mit Ärzte-Schlagzeuger Bela B und die Tourverschiebung.

Später als geplant, startet ihr am Donnerstag eure Tour. Wie groß ist die Vorfreude?

Dag: Die Vorfreude steigert sich immer ins Unermessliche. Sie bringt uns dazu, alles, was noch zu erledigen ist, mit 110 Prozent zu machen.

Vincent: In den letzten Tagen vor einer Tour nerven mich meine Vorfreude und Anspannung aber fast schon. Es gibt noch so viel zu erledigen – das möchte ich am liebsten alles überspringen, einen Knopf drücken und schon im Tourbus sein.

Donnerstag seid ihr in Lingen, Freitag in Rostock, Sonnabend in Bamberg. Wie haltet ihr dieses straffe Programm durch?

Vincent: Das Pensum ist tatsächlich sehr straff, aber wir haben aus den Fehlern der vorherigen Jahre gelernt. Man braucht zwischendurch ein paar Tage Pause und muss sich auch vorher körperlich darauf vorbereiten. Das ist ja eine völlig energiegeladene Ausraster-Show bei uns und wir laufen regelmäßig fünf bis zehn Kilometer auf der Bühne. Da muss man fit sein.

Dag: Das ist ein körperlicher Ausnahmezustand. Aus unserer Erfahrung heraus haben wir daher immer einen Entsafter und frisches Obst dabei. Die Heiserkeit ist der größte Feind und deswegen haben wir auch Luftbefeuchter am Start. Jeder macht noch seine eigenen Sachen – Tee, inhalieren, Nasendusche. Natürlich gibt es auch mal einen Drink – das kann auch mal eine Cola sein (lacht).

Bei euch ist es gang und gäbe, die Fans mit einzubeziehen. Was erwartet das Publikum?

Vincent: Ich verstehe gar nicht, wie sich manche Bands vorstellen können, alleine ihr Konzert zu spielen. Die Fans dürfen da gnädigerweise zuschauen. Bei uns ist das immer ein interaktives Ding. Wir spielen kein Lied so, wie es auf der Platte ist, und wollen einen geilen Abend mit dem Publikum haben.

Dag: Das war schon immer so, dass wir den Leuten nah sind. Wir waren auch ganz früh im Internet mit am Start und daher immer direkt erreichbar.

Aber ihr kritisiert in euren Songs immer wieder die sozialen Netzwerke.

Dag: Es ist Fluch und Segen zugleich. Für uns war es ein Segen, dass wir für uns und unsere verrückte Musik, die am Anfang eigentlich keinen interessiert hat, eine Plattform gefunden haben und die Leute direkt erreichen können. Und so läuft das bis heute. Wir haben da kein Management und keine Plattenfirma, die uns da irgendwie reinreden.

Du hast bei Instagram geschrieben, du würdest dir lieber beide Ohren brechen, als an einer Castingshow teilzunehmen. Was hast du gegen Castings?

Dag: Es ist kein Geheimnis, dass es da nicht wirklich darum geht, einem Künstler zu helfen, seinen Weg zu gehen. Das ist ein Format, das bestimmten Regeln folgt, und wenn man sich als Künstler weiterentwickeln möchte und es einem nicht nur um kurze Aufmerksamkeit geht, dann bringt einem das nichts. Natürlich kann man sicherlich so auch glücklich werden. Aber ich selbst hätte nie an so einer Show teilgenommen und kann es auch keinem raten.

Euer aktuelles Album ist sofort auf Platz 1 der Albumcharts eingestiegen und ihr seid die Headliner auf den großen Festivals. Was ist euer Erfolgsrezept?

Vincent: Wenn ich das Erfolgsrezept wüsste, würde ich darüber ein Buch schreiben. Das Schöne an der Musik ist, dass es keine Regeln gibt. Wir haben nicht angefangen, weil wir unbedingt erfolgreich werden wollten. Wenn es danach gegangen wäre, hätten wir schon vor Jahren aufhören müssen, Musik zu machen. Das war lange einfach nur unser Vergnügen und unsere Freundschaft. Der Erfolg kam dann irgendwann. Vielleicht ist das sogar unser Erfolgsrezept.

Dag: Ja, dem Erfolg nicht nachzujagen.

Vincent: Aber das ist bei vielen anderen wiederum nicht erfolgreich, dem Erfolg nicht nachzujagen. Also ist das auch kein Rezept. (lacht)

Eines der Highlights im vergangenen Jahr war euer 20-jähriges Jubiläum. Ihr habt vor 17.000 Menschen in der ausverkauften Wuhlheide gespielt.

Vincent: Dieser Tag war total merkwürdig. Wenn wir die ganzen Ausschnitte sehen, können wir gar nicht glauben, dass das stattgefunden hat. Das ist eine unfassbare Ehre, dass so viele Menschen und auch so viele Künstler für uns gekommen sind. Das war einer der verrücktesten Tage in unserem Leben.

Euer aktuelles Album heißt „Die Unendlichste Geschichte“. Eine Anspielung auf eure Bandgeschichte?

Dag: Natürlich ist die ,Geschichte’ mehrfach zu verstehen. Die Geschichte, die wir auf dem Album erzählen, die wir im Hörspiel erzählen, aber auch die von uns beiden im echten Leben.

Vincent: Wir mochten schon immer Anlehnungen an große Titel der Buch- und Filmgeschichte. Außerdem mögen wir Wortspiele und diese nicht existierende Steigerung von ,unendlich’ fanden wir auch lustig.

Zu hören sind auch wieder viele Feature-Gäste. Mit wem wollt ihr noch einen Song aufnehmen?

Dag: Die Liste ist lang. Bei uns läuft das über persönliche Beziehungen. Wir möchten den Künstlern erst begegnen und mit denen eine gute Zeit haben. Das ist die Basis. Und dann gibt es manchmal über Jahre hinweg die Idee, mal etwas zusammen zu machen, aber auch dann muss noch einiges passieren, bis ein Song entsteht. Wir würden aber grundsätzlich mit allen möglichen Musikern arbeiten. Ich hätte auch gern mit Künstlern zusammengearbeitet, die leider schon verstorben sind. Falco oder Rio Reiser, zum Beispiel.

Beim Gewinnspiel habt ihr die Fans gefragt, mit wem sie sich ein Feature wünschen. Was kam dabei raus?

Dag: Viele haben Bock auf einen Song mit Alligatoah. Das ist so ein klassischer Fall – da muss jemand mal mit der richtigen Idee um die Ecke kommen.

Vincent: Wir sind auf jeden Fall Freunde und auch riesige Fans. Uns hat es überrascht, dass viele Fans an dieselben Künstler denken wie wir.

Einer der Künstler, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, ist Bela B. Ist für euch als Ärzte-Fans damit ein Traum in Erfüllung gegangen?

Dag: Das war ein unfassbarer Traum, wie so viele Dinge, die wir erleben. Wir haben Bela schon lange davor kennengelernt und uns super verstanden. Der Typ ist übelst nice. Wir hatten irgendwann die Idee für „Das Lied“ und haben es ihm geschickt. Und er hat es gefeiert.

Ein ruhiger Song ist „Unikat“ - es geht darum, dass jeder auf seine Art einzigartig ist und man sich nicht beirren lassen soll. Sprecht ihr damit eine jüngere Zielgruppe an?

Dag: Der Song richtet sich an alle Menschen, die sich damit identifizieren können. Aber es stimmt natürlich, dass Selbstzweifel gerade bei jüngeren Leuten noch stärker ausgeprägt sind, weil sich die Identität gerade erst formt, man sich vielleicht noch stärker mit anderen vergleicht und stärker beeinflussbar ist. Mich haben als Jugendlicher solche Texte bestärkt.

Vincent: Wir sind zwei Typen, die auf der Bühne stehen, ihren Traum leben und bei denen alles so aussieht, als wäre alles super. Aber natürlich ist das nicht immer und auf jeder Ebene so. Als wir uns damals in der Schulzeit kennengelernt haben, waren wir nicht die beliebtesten Sunnyboys. Wir waren nicht unbeliebt, aber haben auch sehr viel angeeckt. Die Kids heutzutage spüren - auch durch social media - einen unfassbaren Druck durch vermeintliche Ideale, die man zu erfüllen hat.

Ihr musstet aus persönlichen Gründen eure Tour verlegen. Wie habt ihr die Reaktionen wahrgenommen?

Dag: Wir sind sehr dankbar für diesen Support. Bei mir gab es ernsthafte gesundheitliche Schwierigkeiten und da macht man sich einen Kopf, was das jetzt für die Crew und die Fans zu bedeuten hat. Wenn man realisiert, dass diese Verschiebung passieren muss und man keine Wahl hat, ist das ein Albtraum. Und dann hat man diese Unterstützung erlebt.

Vincent: Die erste Tourhälfte war ja schon fast ausverkauft. Aber Gesundheit und Familie gehen vor. Wir haben uns genauso sehr auf die Shows gefreut wie die Fans und freuen uns umso mehr, dass die Leute ihre Tickets für die Ersatztermine behalten haben.

1999 gegründet 1999 gründeten die beiden Schulfreunde Dag-Alexis Kopplin und Vincent Stein SDP als Stonedeafproduction. Ihr neuntes Studioalbum „Die unendlichste Geschichte“ stieg sofort auf Platz 1 der Albumcharts ein. Die beiden Vorgängeralben „Die bunte Seite der Macht“ und „Zurück in die Zukunst“ erreichten Platz 2. Zudem hat unter anderem die Single „Ich will nur das du weißt“ Platin-Status. Nach der Tour folgend die Festivals und anschließend machen beide eine zweijährige Live-Pause, um sich anderen Projekten zu widmen und zu reisen. Für das Konzert in Rostock Freitag um 19.30 Uhr gibt es noch Karten. Diese sind unter anderem im Service-Center der OZ Rostock und bei der Stadthalle erhältlich.

Nach der Tour folgen die Festivals und dann macht ihr zwei Jahre Live-Pause. Was steht da an?

Dag: Man kann sich dann mal auf andere Projekte konzentrieren oder auch mal um die Welt reisen. Aber wer weiß – vielleicht tauchen wir trotzdem mal irgendwo auf. Aber es wird keine Tour geben.

Vincent: Wir haben seit 2013 durchgeballert, es gab jedes Jahr eine Tournee und Festivals. Da ist es auch schön, einfach mal auszusetzen. Aber es wird dann auf jeden Fall wieder ein Album geben. Und vielleicht ist es dann ja so, dass ihr uns vermisst und euch freut, wenn wir zurückkommen.

