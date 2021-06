Bildung - Berufsschule „Alexander Schmorell“ in Rostock: So weit sind die Arbeiten am neuen Campus

Die Rostocker Berufsschule „Alexander Schmorell“ erhält einen Ersatzneubau. Künftig sollen hier 1800 Krankenschwestern, Zahntechniker und Erzieher ausgebildet werden. Gefördert wird das Vorhaben mit 23,2 Millionen Euro vom Land.