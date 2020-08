Beschwerden über Fahrradfahrer auf Gehwegen in Rostock: Polizei appelliert an Radler

Rostock

Da seit längerer Zeit vermehrt Beschwerden und Hinweise von beunruhigten Bürgern aus Rostock eintreffen, die sich über Radfahrer, die verbotswidrig auf Gehwegen unterwegs sind beschweren, weist die Polizei auf die korrekte Verhaltensweise für Fahrradfahrer hin. Viele Personen erklärten den Beamten, dass einige die Fußgänger beleidigen, sobald sie darauf angesprochen werden, dass das Fahren auf dem Gehweg verboten ist.

Laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Radfahrer auf der Fahrbahn bzw. auf der Straße fahren, es sei denn, das Radweg-Schild kennzeichnet einen benutzungspflichtigen Radweg. Es existieren auch Radwege ohne Benutzungspflicht, bei denen nicht das Zeichen „Radweg“ angebracht ist. Oftmals verlaufen diese Radwege neben einem Gehweg oder sind mit dem Zusatzzeichen Fahrradsymbol beschrieben.

Kinder unter acht Jahren müssen auf dem Gehweg fahren

Zudem gibt es sowohl getrennte als auch gemeinsame Rad- und Gehwege. Bei dem getrennten Rad- und Gehweg dürfen Radfahrer nicht auf dem Gehweg unterwegs sein. Bei dem gemeinsamen Rad- und Gehweg müssen sich die Radfahrer den Weg mit den Fußgängern teilen - die Radfahrer dürfen hier nicht auf der Straße fahren.

Gehwege, die mit dem Zeichen 239 Gehweg gekennzeichnet sind, dürfen von Radfahrenden nicht mehr benutzt werden, wenn sie älter als zehn Jahre alt sind. Kinder unter acht Jahren müssen auf dem Gehweg fahren. Bis zu ihrem 8. Geburtstag dürfen Kinder auf Gehwegen durch eine Aufsichtsperson auf dem Fahrrad begleitet werden (diese muss mindestens 16 Jahre alt sein).

Polizei ruft zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf

Auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen (Zeichen 242) mit dem Zusatzschild „Radverkehr frei“ ist das Radfahren erlaubt, sofern es - wie auf der Kröpeliner Straße in Rostock - zeitlich nicht beschränkt ist. In diesen Fußgängerzonen sind maximal 7 km/h (Schritttempo) gestattet. Es werden regelmäßig Kontrollen von der Polizei durchgeführt.

Die Beamten rufen zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf gemeinsamen Rad- und Fußwegen auf. Radfahrer müssen die Geschwindigkeit bei Erforderlichkeit an den Fußgängerverkehr anpassen. Sie dürfen die Fußgänger nicht durch zu dichtes und geräuschloses Vorbeifahren erschrecken. Fußgänger müssen die Radfahrer durchfahren lassen, auch wenn sie im Grunde keinen Vorrang haben. Radfahrer müssen auf die Fußgänger besondere Rücksicht nehmen und dürfen diese nicht gefährden oder behindern. Radfahrer sollten durch Klingeln auf sich aufmerksam machen und warten, bis die Fußgänger den Weg frei machen.

