Handwerker wirbeln auf der Baustelle in Beselin (Gemeinde Dummerstorf). Während außen Rohre verlegt und im Akkord Klinkerriemchen an die Fassade geklebt werden, sind innen Sanitärklempner, Lüftungstechniker und Estrichbauer zu Gange. Die neue Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises nimmt Form an.

Die Kameraden der 162 freiwilligen Feuerwehren des Landkreises können sich auf ein modernes Multifunktionsgebäude freuen, das im März 2022 in Betrieb genommen werden soll. „Wenn alles gut läuft und nicht noch irgendwelche Lieferschwierigkeiten kommen“, sagt Kreisbrandmeister Mayk Tessin.

Feuerwehr-Komplex kostet 14 Millionen Euro

Der Leiter der Brandschutzdienststelle des Kreises ist froh, dass die Planer des Rostocker Büros Inros Lackner offen waren für die Hinweise und Wünsche der künftigen Nutzer. 14 Millionen Euro investiert der Landkreis in seine neue FTZ, vier Millionen davon übernimmt das Land. Der Neubau auf einem rund zwei Hektar großen Grundstück am Autobahnkreuz Rostock ersetzt die beiden bisherigen Feuerwehrtechnik-Zentralen in Kägsdorf und Güstrow. „An beiden Standorten wären umfangreiche Investitionen notwendig gewesen“, erklärt Tessin, deshalb fiel die Entscheidung für eine neue Einrichtung in zentraler Lage. Einige Wehren hätten sicher etwas weitere Wege als bisher, „aber niemand ist länger als 45 Minuten unterwegs“, so Tessin. Für alle Kameraden würden sich Ausbildungs- und technische Bedingungen deutlich verbessern.

Im Komplex finden die Brandschützer alles unter einem Dach: Werkstätten und Prüfräume für Rettungsgeräte, Schläuche, Atemschutzgeräte, moderne Schulungsräume und Übungsanlagen, einen großen Speisesaal mit eigener Küche und Übernachtungsmöglichkeiten für mehrtägige Lehrgänge. In die Büros ziehen der Kreisfeuerwehrverband und die Brandschutzdienststelle des Kreises. „Das sind kurze Wege für alle“, betont der Chef, denn wenn Kameraden mit ihren Fahrzeugen und Geräten in die Zentrale kämen, gebe es immer auch was zu klären. „So haben wir viel Mehrwert an einer Stelle“, sagt der Leiter der Brandschutzdienstelle, die derzeit in Bad Doberan ihren Sitz hat.

Schlauchwechsel künftig rund um die Uhr

Insgesamt 15 Mitarbeiter werden in Beselin einziehen, darunter die sechs Gerätewarte, die derzeit in Kägsdorf und Güstrow die Technik der freiwilligen Feuerwehren betreuen. Tessin zeigt die neue Schlauchhalle, in der die Löschschläuche nach jedem Einsatz geprüft, gewaschen, getrocknet und notfalls repariert werden. „Im Tausch gibt es gleich neue Schläuche mit zurück“, erläutert er. Derzeit sei dies nur in den normalen Dienstzeiten möglich, künftig funktioniere der Schlauchwechsel rund um die Uhr. „Das kann man sich wie eine Paketbox vorstellen“, sagt Robert Eschment. „Es gibt einen Schwarz- und einen Weißbereich, zu dem die Kameraden nach Anmeldung, telefonisch oder digital, Zugang zum Tausch der Schläuche haben.“

Auch die Atemschutzgeräte müssen in der Werkstatt nach jedem Einsatz oder bei Nichtgebrauch alle sechs Monate, gereinigt, desinfiziert und geprüft, sowie die Flaschen aufgefüllt werden. Viel Arbeit für die Gerätewarte. Von den derzeit 4235 aktiven Kameraden der freiwilligen Feuerwehren im Kreis sind etwa ein Drittel Geräteträger, die einmal im Jahr zu einer Belastungsübung antreten müssen.

Hartes Training mit Atemschutzgeräten

Die Atemschutz-Übungsanlage ist gleich nebenan. Aufwärmen an Sportgeräten und dann mit Maske und Gerät in den großen Ausbildungsraum. „Hier werden Gitterkäfige eingebaut, die die Kameraden unter erschwerten Bedingungen durchlaufen müssen“, erklärt Tessin. Hitzezonen, Nebelanlage, Geräuschkulisse – den Einsatzkräften wird viel abverlangt. „Alles wird mit Wärmebildkameras überwacht und an den Leitstand übertragen.“ Die Trainingsanlagen in Kägsdorf und Güstrow stammten aus den 1990er-Jahren. „Hier ist alles moderner“, sagt Tessin, und das sei auch für die Motivation der Ehrenamtler in den Wehren wichtig. Der Leiterturm im Außengelände steht bereits, weitere Übungsflächen inklusive Löschteich werden noch eingerichtet.

An der Außenhaut sind die Funktionsbereiche der neuen FTZ gut erkennbar. Mit Betonelementen wurde der untere technische Teil des zweistöckigen Gebäudes eingekleidet. Hinter der Riemchenfassade im oberen Bereich befinden sich Schulungs- und Büroräume, die auch nach neuesten Standards ausgestattet werden. In der Fahrzeughalle müssen noch Fliesen auf dem Estrich verlegt, eine Abgassauganlage, der Pumpenprüfstand und weitere Technik eingebracht werden. „Aber das sieht hier schon richtig gut aus“, ist Mayk Tessin zufrieden. In der Halle werden Fahrzeuge für die Ausbildung und den Katastrophenschutz untergebracht, gewartet und gepflegt.

Material für Notlagen im Katastrophenschutzlager

Gleich dahinter ist das große Lager für den Katastrophenschutz im Kreis. In Hochregalen wird alles gelagert, was für Notlagen wie Sturmfluten, große Waldbrände und andere Ereignisse wichtig ist. Zelte, Feldbetten, Mobiliar für Notunterkünfte, Hygieneartikel, Schuhe, Bekleidung, Sandsäcke. „Eine Ausstattung für ein Prozent der Bevölkerung im Kreis, also für rund 2100 Menschen, muss vorgehalten werden“, erläutert Tessin.

Im Container auf der Baustelle sitzt Dan Nielsen. Der Bauleiter von Inros Lackner überwacht das Geschehen, ist Ansprechpartner und Koordinator für die 26 verschiedenen Gewerke. „Der Terminplan ist wichtig“, sagt Nielsen. Bisher habe sich der Bau um etwa sechs Wochen verzögert, weil die Elektroinstallation des Vorhabens europaweit ein zweites Mal ausgeschrieben werden musste. Die Baufirmen kommen aus ganz Deutschland, einige auch aus MV und die Sanitär-Handwerker gleich aus der Nachbarschaft im Gewerbegebiet. „Kosten, Termine und Qualität“, sagt Nielsen, „das sind die Säulen der Bauüberwachung.“ Bisher ist er zufrieden. „Keine gravierenden Mängel.“ Der Übergabetermin März 2022 stehe.

