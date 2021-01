Rostock

Gestorben wird immer, doch in Zeiten von Corona erscheint es besonders bitter. Nicht nur die verstorbenen Viruspatienten erfordern spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Die angespannte Situation der Kontaktvermeidung hat außerdem weitreichende Auswirkungen auf die Menschen, die ihre Liebsten verlieren und mit ihrer Trauer allein bleiben.

„Dann spaltet sich die Trauer in unfassbares Alleinsein“

Christian und Christine Schombach vom gleichnamigen Bestattungsinstituts in Rostock sind mit Herz und helfender Hand dabei, wenn es um die Trauer ihrer Kunden geht. In der Corona-Ausnahmezeit stehen sie vor besonderen Bedingungen und erleben Schicksale, die auch dem Ehepaar nahegehen. „Wir hatten bisher zwei Corona-Tote. Einer von ihnen war über 80, schwerst pflegebedürftig. Erst wies er einen negativen Test auf, dann war er drei Tage später tot. Seine Ehefrau wurde positiv getestet, blieb aber symptomlos.“

Anzeige

„In der Trauerhalle saß jeder der Angehörigen für sich allein. Alle haben in ihre Maske hinein geweint. In diesen Momenten spaltet sich die Trauer in unfassbares Alleinsein“, erzählt Christine Schombach (32), selbst ergriffen von dieser „Corona-Trauer, die einsam macht“. „Die Trauernden sind im Kreise ihrer Familie und trotzdem distanziert allein. Es gibt keine Umarmung, kein mitfühlendes Streicheln.“

„Es bleibt ein Herz übrig, das gebrochen ist“

In einem anderen Fall standen fünf Menschen am Grab, alle mit zwei Metern Abstand. „Keiner hat sich getraut, die Witwe zu berühren und zu trösten. Es bleibt ja auch ein Herz übrig, das gebrochen ist.“ Für jeden Trauernden gelten die gleichen Regeln, unabhängig davon, ob der Verstorbene Corona hatte oder nicht. Denn die Angst vor Ansteckung lauert überall. „Übliche Traueressen oder gemeinsames Beisammensein nach der Beisetzung entfallen. Wir sind dann als Bestatter auch Seelsorger, kochen wenigstens Tee und nehmen ihn mit zum Friedhof.“

Als besonderes Symbol lassen Schombachs bei jeder Beerdigung eine weiße Taube fliegen. „In einem Fall hat sich die Taube auf die Schulter der Witwe gesetzt. So konnte sie ihren Mann noch ein letztes Mal streicheln.“ Doch auch die weiße Taube darf zurzeit nicht fliegen und fehlt. „Wegen der Vogelgrippe“, sagt Christian Schombach.

Eine verschobene Beisetzung der Urne kann belastend sein

Torsten Lange, Vorsitzender vom Bestatterfachverband MV kennt die Probleme der Trauernden. „Maximal 20 Personen dürfen zurzeit bei einer Trauerfeier anwesend sein, die Zahl muss reduziert werden – je nach örtlichen Begebenheiten und Inzidenzwert in den Landkreisen.“

Wie lange darf eine Beisetzung der Urne aufgeschoben werden, bis sich die Lage gebessert hat? „Es gibt keine genaue Frist, die das vorschreibt. Aber für die Angehörigen ist es eine große Belastung, so lange der Verstorbene nicht beigesetzt ist“, berichtet er.

Lange gibt in der aktuellen Situation mit auf den Weg: „Es braucht einen gewissen Teil an Kreativität. Möglich ist eine Beisetzung im kleinen Kreis und eine Trauerfeier erst im Anschluss“. Also eine Art nachgeholter Trauerkaffee mit feierlichem Gedenken, wenn sich die Lage wieder entspannt hat.

Außer der Norm ist natürlich auch der Umgang mit den Corona-Toten. Da es neben Corona noch andere infektiöse Faktoren wie multiresistente Erreger und in seltenen Fällen Tuberkulose gibt, sind die Bestatter darauf vorbereitet. „Wir tragen schwarze Schutzanzüge, FFP3-Atemschutzmasken, Schuhüberzieher und zwei Paar Einmalhandschuhe“, erklärt Bestatterpaar Schombach.

„Wir achten darauf, dass die Toten so wenig wie möglich bewegt werden, denn in den Lungen kann noch ein Restvolumen sein, das mit einem hörbar letzten Atemzug entweicht. Wenn man das zum ersten Mal hört, erschreckt man sich schon.“ Zur Sicherheit bekommt der infektiöse Verstorbene daher ein desinfiziertes Tuch auf das Gesicht. In den Krankenhäusern werden die Toten meistens bereits in einem sogenannten Bodybag verschlossen.

So trauerbezogen das Geschäft der Bestatter auch ist, gibt es doch auch positive Nachrichten. „Wir hatten Kontakt mit einer Tochter, deren Vater an Corona erkrankt und kurz vorm Sterben war. Die Beatmungsgeräte wurden schon abgestellt. Nach vier Tagen rief sie uns dann an, dass er sich erholt hat.“

Ein würdevoller Abschied dank Aufbahrung

Da sich zurzeit auch der persönliche Abschied von Sterbenden in Pflegeheimen schwierig gestaltet, wählen einige die Aufbahrung des Leichnams, um sich würdevoll von ihnen verabschieden zu können. Unter Einhaltung der Hygieneregeln werden die Toten hübsch gemacht. Anhand eines Fotos werden Frauen entsprechend geschminkt oder die Haare liebevoll mit dem Lockenstab frisiert.

Männer bekommen von Fall zu Fall eine Bartrasur und Christian Schombach zaubert ihnen mit kosmetischem Geschick „ein Lächeln ins Gesicht“. „Auch das Lieblingsparfüm des Verstorbenen darf nicht fehlen.“ Auf diese Weise können sich die Angehörigen von ihren Liebsten verabschieden, wenngleich das Ganze wegen Corona mit Abstand und hinter einer Glaswand geschieht.

Von Anja von Semenow