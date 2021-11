Besuchsverbot an Kliniken in MV: Was müssen wir noch erdulden?

Rostock

An der Rostocker Unimedizin dürfen Schwerstkranke vorerst keinen Besuch von Angehörigen mehr bekommen. Für drei Stationen, unter anderem Onkologie und Innere Intensivmedizin, ordnete die Klinikleitung diese harte Maßnahme an.

Man habe es sich nicht leicht gemacht, heißt es bei der Klinikleitung. Aber weil die Corona-Pandemie weiter wütet, müsse man die anvertrauten Patienten, für die eine Infektion schlimmste Folgen hätte, schützen.

Für alle, bei denen nach mehr als 20 Monaten Pandemie ein gewisser Ermüdungseffekt beim Hören von Covid-Schreckensnachrichten eingesetzt haben sollte: Am Freitag stieg die Zahl der Neuansteckungen bundesweit auf einen neuen Rekordwert von 37 120.

Die drei Rostocker Krankenhausstationen haben zusammen 100 Betten. Das sind – volle Belegung vorausgesetzt – 100 Einzelschicksale, für die eine solche Entscheidung grausam sein kann. Wer auf der Palliativ- oder Krebsstation liegt, stirbt hier möglicherweise. In diesen Tagen und Stunden das Besuchsrecht zu verweigern, verhindert im schlimmsten Fall ein menschenwürdiges Sterben. Darf die Gesellschaft, also wir, zulassen, dass so etwas passiert? Dass Menschen an diesem wichtigen Lebensabschnitt brutal ein Grundrecht genommen wird?

Außer der Rostocker Unimedizin haben sich, soweit bekannt, aktuell nur wenige Kliniken in MV zum Besucherbann entschlossen. Auch am Sana-Krankenhaus in Bad Doberan müssen Angehörige von Schwerstkranken draußen bleiben. Noch sind das Ausnahmen.

Das könne sich aber schnell ändern, räumen etwa die Greifswalder Unimedizin und die Schweriner Helios Kliniken ein. Jedes Krankenhaus entscheidet für sich allein, eine Vorgabe von Bund und Land besteht – jedenfalls derzeit – nicht. So eine Vorgabe gab es im Nordosten aber schon, während des ersten Lockdowns für Alten- und Pflegeheime.

Traumatische Erfahrung

Monatelang blieben im Frühjahr 2020 die Bewohner ohne Besuch, eine traumatische Erfahrung nicht nur für einsame, hilfsbedürftige und verwirrte Heimbewohner. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnete diese Regelung bei Wahlkampfveranstaltungen im Jahr darauf als einen der schwersten Fehler ihrer Amtszeit, den sie nicht noch einmal begehen wolle. Das sagte sie im Sommer, als die Inzidenzen abklangen und der Covid-Schrecken verblasste. Ob sie dieses Versprechen jetzt, angesichts der neuen Lage, wohl genauso laut und deutlich wiederholen würde?

Die meisten Ärzte und Klinikchefs wissen, wie brutal ein Besuchsverbot für Todkranke ist. Der Kontakt zu den Patienten gehört schließlich zu ihrem Alltag. „Aber wir müssen abwägen“, heißt es in der Greifswalder Unimedizin. Sicher, eine Kontaktsperre in den letzten Lebensstunden sei eine Verletzung der Menschenwürde. Eine unverzeihliche Verletzung von Grundrechten. Andererseits: Besuche in den Gängen und Zimmern bedeuteten ein vermeidbares Risiko für viele Schwerstkranke ohne funktionierendes Immunsystem, sich anzustecken und zu sterben.

Ausnahmen zählen

„Wessen Menschenwürde wiegt mehr?“, fragt sich ein ranghoher Mitarbeiter der Greifswalder Unimedizin, „die der Menschen, die keinen Besuch bekommen dürfen oder die derjenigen, die vor einer Ansteckung geschützt werden müssen?“ Laut hippokratischem Eid sind Ärzte an erster Stelle verpflichtet, Leben zu retten.

Trotz aller Härte: Mediziner können unter bestimmten Umständen nicht anders entscheiden, als Besucher auszusperren, ohne gleichzeitig Prinzipien ihres Berufsstandes zu verletzen. Worauf es dann ankommt, sind die Lücken und Zwischenräume. Am schlimmsten sei es bei älteren Patienten gewesen, die nicht mit dem Handy nach draußen telefonieren konnten, weil sie mit den Geräten nicht umgehen konnten, berichtet eine Krankenhaus-Seelsorgerin aus Rostock über die besucherlose Zeit vergangenes Weihnachten. Dann habe sie mit ihrem Telefon ausgeholfen.

Auf solche Ausnahmen kommt es an. Die Rostocker Uniklinik verspricht, in Einzelfällen doch Besuche zu erlauben. Ausnahmen gab es, heißt es auch in Greifswald im Rückblick auf den letzten Lockdown. Diese Ausnahmen zu ermöglichen, bedeutet im Alltag zusätzliche Kraft und Arbeit – die viele ausgelaugte Klinikkräfte erst einmal aufbringen müssen.

Von Gerald Kleine Wördemann