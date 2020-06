Rostock

Seit über 20 Jahren gehört sie zum Bild der Hansestadt: die „ Santa Barbara Anna“. Am 29. Mai wurde das größte Traditionssegelschiff Rostocks von seinem Winterquartier im Fischereihafen an den Sommerliegeplatz gebracht.

„Wir sind froh, dass wir sie in alter Schönheit wieder in den Stadthafen bringen können. Durch den Corona-Lockdown waren ja auch unsere Vereinsaktivitäten auf Eis gelegt. Doch nun haben wir das Schiff aufgetakelt“, freut sich Olaf Kalweit, Vorsitzender des Vereins Bramschot, der die „ Santa Barbara Anna“ seit 2014 betreibt.

Schiffsführungen in kleinen Gruppen

Da aber immer noch Kontaktbeschränkungen gelten, kann das Schiff noch nicht mit den sonst rund 40 Gästen auf Segeltour gehen. „Wir würden gerne losfahren, werden aber noch daran gehindert“, bedauert Peter Mai, Skipper der Barbara Anna. Die Betriebskosten seien zu hoch, um mit den aktuell erlaubten kleinen Gruppen an Besuchern in See zu stechen.

Trotzdem können Interessierte an Schiffsführungen teilnehmen. In Gruppen von bis zu neun Leuten besichtigen Gäste die Santa Barbara Anna und hinterlassen Spenden für den Verein. Die Besucher seien zwar oft betrübt, dass sie nicht auf dem Schiff mitfahren dürften, die Führungen kämen aber trotzdem gut an, sagt Peter Mai.

„So ein alter Segler ist ja schon ein Anziehungspunkt am Hafen und viele sind von der Geschichte beeindruckt.“ Auch der aktuelle Liegeplatz für diese Saison beim „Rost Docks“, sorge für viel Publikumsverkehr. „Es ist schade, dass wir gerade keine Ausfahrten mit Gästen machen dürfen, aber immerhin kann sie nun jeder wieder bewundern“, meint Olaf Kalweit.

Trainingsfahrten für die Crew

Aktuell warte der Verein auf weitere Anordnungen des Landes- und des Gesundheitsamtes, erklärt Mai. Bis wieder Ausfahrten mit der gewohnten Gästezahl erlaubt sind, bereitet sich die Crew vor. „Die Probefahrt nach den Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten lief super“, so Mai.

Wie die Ausfahrten dann verlaufen werden, wüssten die Betreiber noch nicht. „Erst einmal müssen wir die Vorgaben der Behörden abwarten.“ Auf Abstandsregelungen und genügend Desinfektionsmittel werde die Crew aber definitiv achten. Auch Trainingsfahrten und Schulungen seien geplant. Da Vereinsaktivitäten wieder aufgenommen werden dürfen, sei dies wieder möglich. „Die Besatzung muss das Schiff ja auch sicher auf der See handhaben können, wenn wieder Ausfahrten möglich sind“, so Peter Mai.

Von Anh Tran