Dummerstorf

Es ist ruhig an der Grundschule in Dummerstorf. Nur 14 Schüler wurden am 8. Dezember dort unterrichtet. Sie sind ebenso wie die Lehrer gegen das Hepatitis-A-Virus geimpft. „Wobei die Impfung nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegen darf“, wie eine Sprecherin des Landkreises Rostock erklärt. Nach der Infektion von vier Schülern in vier Klassenstufen mit Hepatitis A gilt für alle ungeimpften Kinder, Lehrer und weiteres Personal an Grundschule und Hort ab sofort ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot. Das gilt laut Gesundheitsamt bei ungeimpften Personen 30 Tage, bei geimpften Personen 14 Tage nach Impfung.

Impfungen in Bad Doberan und in der Schule

Gleichzeitig werde allen 210 Schülern der Grundschule eine Riegelungsimpfung angeboten, informiert Kreissprecherin Carolin Lindemann. Die Impfungen begannen am 8. Dezember in der Außenstelle des Gesundheitsamtes in Bad Doberan und werden an den folgenden Tagen im Gesundheitsamt und in der Grundschule fortgesetzt. „Die Verteilung der Termine erfolgt über die Grundschule“, so Lindemann. In der Essenausgabe des Hortbereiches sowie in den Sanitäranlagen von Hort und Grundschule wurden Tupferproben gezogen. „Die Befunde aus dem Küchenbereich weisen keine Hepatitis-RNA nach, die übrigen Befunde stehen noch aus“, heißt es aus Güstrow.

Anzeige

Bisher 34 Fälle nach Ausbruch im November festgestellt

In der Gemeinde Dummerstorf war um den 9. November herum ein Hepatitis-A-Ausbruch festgestellt worden, nach dem zunächst 23 Personen erkrankten, vier mussten im Krankenhaus behandelt werden. Als Infektionsquelle war eine Bäckereifiliale im Ort ermittelt und von den Behörden geschlossen worden. Nach wenigen Tagen und Behebung von Missständen wurde sie wieder geöffnet. Bis dato sind nach Angaben des Gesundheitsamtes insgesamt 34 Personen betroffen. An der Regionalschule, die sich im selben Gebäude wie die Grundschule befindet, habe es seit dem 12. November keine weiteren Erkrankungen gegeben, wie die Kreissprecherin mitteilt. Hier wurden jeweils die engen Kontaktpersonen und die Kinder der betroffenen Klassen geimpft.

Übertragung bei Kindern vermutlich durch Schmierinfektion

„Da die Sanitäranlagen der beiden Schulen getrennt sind und wir davon ausgehen, dass die größeren Kinder zu einer ausreichenden Toilettenhygiene in der Lage sind, ist für die Regionalschule zunächst noch keine komplette Riegelungsimpfung vorgesehen“, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Sollten weitere Fälle auftreten, müsse neu entschieden werden. „Zunächst wurden die Desinfektionsmaßnahmen in den Sanitäranlagen intensiviert“, sagt Lindemann. Bisher ließe sich die Infektionskette von einem Index verfolgen. „Unter den Kindern ist eine Übertragung durch Schmierinfektion anzunehmen. Die Befunde der Sequenzierungen im Referenzlabor liegen aktuell noch nicht vor“, teilt der Landkreis mit.

Bürgermeister hilflos: Keine Infos vom Gesundheitsamt

Bürgermeister Axel Wiechmann ist verärgert über die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. „Wir müssen uns in der Gemeinde seit einem Monat mit der Erkrankung auseinandersetzen, haben aber Null Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden“, betont Wiechmann. Die Gemeinde sei Träger von Hort, Grund- und Regionalschule und werde überhaupt nicht in den Ablauf einbezogen. „Wir hätten den Prozess begleiten und Hilfestellungen geben können“, sagt Wiechmann. Er ist bislang davon ausgegangen, dass alle Kinder mit ihren Eltern nach Bad Doberan zum Impfen müssen. „Und das in Corona-Zeiten, wo Kontakte möglichst vermieden werden sollten.“ Die Gemeinde hätte die Turnhalle für diese Zwecke zur Verfügung stellen können, erklärt der Bürgermeister.

Er habe bisher offiziell keine Informationen bekommen, wie viele Hepatitis-A-Fälle es inzwischen in seiner Gemeinde gebe und ob weitere Erkrankungen auf den bisher ausgemachten Infektionsherd, eine Bäckereifiliale, zurückzuführen sind. „Die Leute fragen aber mich, was los ist“, sagt Wiechmann, und er könne dann nur mit den Schultern zucken. „Ich bin hilflos und kann mich, wie alle anderen, nur auf der Straße umhören, um etwas von Betroffenen zu erfahren“, ärgert er sich, „vom Gesundheitsamt bekomme ich keine Informationen.“ Seinen Unmut habe er nun dem Landrat mitgeteilt.

Von Doris Deutsch