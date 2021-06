Rostock

Seit einer Woche dürfen auch die Betriebsärtze in MV impfen. Die Impfkampagne nimmt auch dadurch Fahrt auf. Allein der Autovermieter Sixt impft in diesen Tagen nach eigenen Aussagen Hunderte Mitarbeiter am Standort in Rostock. Konzernweit liegen dem Unternehmen 1800 Registrierungen für Corona-Schutzimpfunge vor, teilt Sprecher Peter Bieg mit. Die, so Bieg, könnten auch alle bedient werden. Über ein internes Buchungstool können sie sich für einen Piks am Arbeitsplatz anmelden.

Die ersten Rostocker Mitarbeiter wurden bereits in der vergangenen Woche geimpft. Mindestens zwei weitere Impftage sollen noch folgen. „Wir impfen nicht in der Kantine, sondern in einem speziell eingerichteten, mit Bestuhlung, Sichtschutzwänden etc. ausgestatteten Mehrzweckraum“, informiert Sixt-Sprecher Bieg.

Das Angebot angenommen, sich am Arbeitsplatz impfen zu lassen, hat auch der Rostocker Daniel Gottschalt (38), Prozess und Qualitäts- Management, angenommen. Er ließ sich von Ärztin El Jarsifi impfen und sagt: „Das Angebot ist für mich super praktisch, da ich so direkt meine Impfung bekommen habe.“

Von mikro