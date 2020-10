Wismar/Rostock

Für André Kuchenbecker, Geschäftsführer des Hansekontor Wismar, stellen die neuen Corona-Maßnahmen eine „mittlere Katastrophe“ dar – auch wenn sie für ihn nicht wirklich überraschend kamen. „Die Einschränkungen haben auf all das Auswirkungen, was wir in den kommenden Wochen geplant hatten: unsere Eisbahn, unseren Weihnachtsmarkt und unsere gesamten Veranstaltungen und Tagungen. Wir sind völlig lahmgelegt“, sagt er.

Das Schlimmste an der Situation sei, dass es genau wie im Frühjahr keinerlei Planungssicherheit gibt. „Das ist eine Spezialität dieses Virus“, sagt Kuchenbecker. Keiner könne ihm versprechen, dass es ab dem 1. Dezember oder ab einem anderen Datum wieder weiter gehen wird. Wie also nun planen? „Das ist wirklich nervenaufreibend.“

Restaurant Käthe hatte gerade erst wieder aufgemacht

Für Andreas Szabó und seine Mitarbeiter kam die Schließung in einem sehr ungünstigen Moment. Sein Restaurant Käthe in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt hatte nach monatelanger Pause gerade erst wieder aufgemacht. „Wir sind wirklich aufgewühlt“, sagt der Inhaber. Bis zu dem Gespräch von Bund und Ländern hätte er nicht mit einem erneuten Lockdown gerechnet. Er hätte eher eine Sperrstunde erwartet.

Andreas Szabó, Betreiber des Rostocker Restaurants Käthe Quelle: Ove Arscholl

„Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen“, sagt Szabó. Die Infektionsherde lägen schließlich nicht in der Gastronomie, wo strenge Hygienekonzepte gelten. In den nächsten Wochen werden er und sein Koch aber die Zeit nutzen, um eine neue Karte zu kreieren. „Unsere Gerichte sind leider nicht auf einen Lieferdienst ausgelegt – und mir fehlt auch die Infrastruktur dafür.“

Lesen Sie auch: FAQ: Das sind die neuen Lockdown-Regeln für MV

Abhol- und Lieferdienst im Rostocker Vapiano

Das Rostocker Vapiano wird seine Kunden im November wieder mit einem Abhol- und Lieferdienst versorgen. „Ein Lockdown ohne Pasta und Pizza? Nicht mit uns“, sagt Geschäftsführer Benny Müller. Bis zuletzt hätten er und sein Team gehofft und sich viel Mühe gegeben, ihren Teil mit Hygienekonzept und Gästeregistrierung beizutragen. „Aber um ehrlich zu sein, war die politische Entscheidung schon ein paar Tage absehbar.“

Benny Müller, Geschäftsführer des Vapianos in Rostock Quelle: Ove Arscholl

Nach seinem persönlichen Empfinden hätten die bisherigen Regeln gereicht. „Es geht in diesen Zeiten ja aber nicht um mein persönliches Empfinden, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung“, sagt Müller weiter. Da bleibe einem nur, positiv und Gastgeber zu bleiben.

Parkhotel Rügen : Touristen dürfen nicht mehr einreisen

Für Charis Schalley, Direktorin des Parkhotels Rügen in Bergen, bedeuten die neuen Regeln, dass sie ab Montag schließen muss. „Nicht ganz, für unsere Geschäftsreisenden bleiben wir natürlich geöffnet“, sagt sie. Überrascht habe sie der Lockdown nicht. „Ich bin davon überzeugt, dass ein Großteil unserer Gäste bei den steigenden Infektionszahlen von selbst nicht angereist wären.“ Nun hätte es die Entscheidung von „oben“ gegeben.

Charis Schalley, Direktorin des Parkhotel Rügen Quelle: Lena-Marie Walter

Schalley ist froh darüber, dass der Umsatzausfall für Hotels erstattet werden soll. „Das rettet zumindest unseren Betrieb über den November. Was weh tut, ist, unsere Mitarbeiter nun wieder in Kurzarbeit schicken zu müssen“, sagt die Direktorin. In diesem Zusammenhang sorge sie sich auch davor, was im Dezember sein wird. „Persönlich glaube ich nicht, dass wir dann wieder komplett aufmachen dürfen, aber wir werden sehen.“

Hotellerie in Warnemünde : Sorge um besucherstarken Dezember

Verena Schelski musste bisher keine Urlauber stornieren. Ihre Maison Art-Appartements in Warnemünde waren für den November sowieso noch nicht gebucht. „Die Entscheidung war für mich auch schon abzusehen. Es wurde ja den gesamten Sommer über über eine zweite Welle diskutiert“, sagt sie.

Die Ferienwohnungsvermieterin sorgt sich auch eher um den Dezember: „Gerade um Silvester herum kommen immer viele gern hier her. Es wäre schade, denen wieder absagen zu müssen.“ Dennoch könne sie die Entscheidung von Bund und Ländern nachvollziehen: „Es ist ja zum Wohle aller.“

Greifswalder Modehändler Jens Krafczyk fühlt mit Betroffenen

Der Greifswalder Modehändler Jens Krafczyk leidet mit den vom Corona-Lockdown besonders betroffenen Branchen. „Als Einzelhändler aber freue ich mich, dass wir weiterhin öffnen dürfen und hoffe, dass dies auch noch lange so bleibt“, sagt er. Dennoch würden die Einschränkungen auch an seinem Geschäft „Männermoden“ nicht spurlos vorbeiziehen.

„Wenn keine Touristen mehr kommen dürfen, wirkt sich das indirekt auch auf uns aus“, erklärt Krafczyk. Denn: Viele Hansestädter würden in Hotellerie und Gastronomie arbeiten und nun eher ihr Geld zusammenhalten, statt es für Mode auszugeben.

Von Pauline Rabe