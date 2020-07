Betrüger versprechen Frau in Rostock Gewinn von 40 000 Euro

Rostock

Betrugsversuch in Rostock: Bereits in der vergangenen Woche versuchten Unbekannte, 900 Euro von einer Frau in Rostock zu ergaunern. Sie riefen bei der Dame an und versprachen ihr einen Gewinn von 40 000 Euro. Um diesen ausgezahlt zu bekommen, sollte sie einen Gutschein eines App Store Anbieters im Wert von 900 Euro kaufen und zu einem anderen Termin übergeben. So sollten angeblich Verfahrenskosten getragen werden.

Die Frau ließ sich aber nicht auf den Übergabetermin ein und meldete sich bei der Polizei. Es wurde Strafanzeige wegen versuchten Betrugs aufgenommen.

Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, nicht auf derartige Gewinnversprechen am Telefon einzugehen, keine sensiblen Daten an Fremde weiterzugeben oder Zahlungen zu leisten. Informieren Sie bei einem Verdacht die Polizei.

