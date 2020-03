Rostock

Erst waren es 680 Euro, später sogar 2500 Euro: Falsche Dachdecker haben in Rostock versucht, Geld von einer älteren Dame zu ergaunern. Am 9. März boten die Betrüger der 79-Jährigen im Rostocker Stadtteil Dierkow an, das Dach ihres Gartenhauses samt Garage zu erneuern. Obwohl die Frau skeptisch war, ging sie auf das Angebot der vier rumänischen Bauarbeiter ein. Allerdings verlangte sie einen Vertrag.

Die Bauarbeiter begannen trotzdem mit den Demontagearbeiten. Nachdem die Frau noch einmal auf einen Vertrag beharrte, wollten die Betrüger nun 2500 Euro für die Reparaturen haben. Daraufhin rief die Frau bei der Polizei an.

Polizei warnt vor solchen Maschen

Die Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 62 wurden von den Beamten vor Ort festgenommen. Die Polizisten überprüften die Männer. Dabei stellten sie fest, dass gegen einen Beschuldigten ein Haftbefehl bestand.

Nach Angaben der Polizei agiere die Gruppe bundesweit und sei öfter wegen ähnlicher Fälle aufgefallen. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen versuchten Betrugs und Wucher aufgenommen.

Die vier Verdächtigen wurden letztendlich von den Beamten freigelassen. Die Polizei warnt vor solchen Betrügern und rät, keine Angebote von fremden Arbeitern, die spontan vor der Haustür auftauchen, anzunehmen.

