Rostock

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung muss sich ein Rumäne seit Freitag vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft Cornel M. vor, zwischen November 2015 und Juni 2017 in mehreren deutschen Städten mit gefälschten Ausweisen und Identitäten Fake-GmbHs gegründet zu haben, um betrügerische Geschäfte abzuwickeln. Dabei wurde Autos im Internet zum Kauf angeboten und Interessenten zur Anzahlung bewegt – die Ware gab es nie. So soll der Angeklagte einen Gesamtschaden in Höhe von 1,3 Millionen Euro angerichtet haben.

Der 46-Jährige soll in Rostock, Bielefeld, Hagen und Bremen aktiv gewesen und dabei immer nach demselben Muster vorgegangen sein. Er reiste aus seiner Heimat Rumänien nach Deutschland, verschleierte über gefälschte Pässe seine wahre Identität. Dann meldete er einen Wohnsitz an, suchte einen Notar auf, um eine Import-Export-GmbH für den angeblichen Autoan- und -verkauf zu gründen. Danach, so die Anklage, eröffnete Cornel M. Konten bei mehreren Banken.

Autos wurden nie ausgeliefert

Komplizen des Rumänen boten anschließend hochpreisige Fahrzeuge im Internet zum Verkauf an, darunter die Marken Audi, BMW, Porsche, VW und Mercedes. Der Haken: Die Interessenten mussten in Vorkasse gehen oder eine Anzahlung leisten. Doch die Autos wurden nie ausgeliefert. Das auf den Konten eingegangene Geld hob der Angeklagte in bar ab, sicherte sich seinen Anteil und verteilte den Rest unter den Mittätern.

220 000 Euro Schaden in Rostock

Auf diese Weise richtete der 2,05 Meter große Rumäne in Rostock einen Schaden von 220 000 Euro an, davon behielt er 20 000 Euro. In Bielefeld und Hagen waren es 616 000 Euro Gesamtschaden (52 000 Euro), in Bremen 516 000 Euro Gesamtschaden (49 000 Euro). Der Betrüger flog erst auf, als ein Vermieter Recherchen über ihn anstellte. Über einen europäischen Haftbefehl konnte die Polizei Cornel M. in seiner Heimat festnehmen und ausliefern.

Staatsanwaltschaft zieht Vergleich

Der Richter machte die Tragweite des Verfahrens deutlich: „Insgesamt ist ein Vermögensverlust von großem Ausmaß durch ihn entstanden.“ Beim nächsten Vergleich wurde das Ausmaß richtig deutlich. Der Staatsanwalt setzte die Summen, die er für sich behielt (121 000 Euro), in Relation zum Lohn von Cornel M: „Sie verdienten in Rumänien 322 Euro brutto im Monat. Damit hätten Sie 376 Monate oder 31 Jahre arbeiten müssen.“

Der Angeklagte machte zu Prozessbeginn keine Abgaben. Der Prozess wird am kommenden Freitag fortgesetzt. Dann sollen die ersten Zeugen gehört werden.

Von Stefan Tretropp