Nienhagen/Elmenhorst

Auf dem Weg von Elmenhorst in Richtung Ostseebad Nienhagen ist ein 51-jährige Autofahrer am Dienstag in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr. Da der Unfallverursacher nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 2,57 Promille. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Strafanzeige aufgenommen. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit und der Sachschaden mit 15 000 Euro angegeben.

Von OZ