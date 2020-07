Rostock

Mit mehr als einem Promille waren in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer auf E-Scootern in Rostock unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhren sie in Stadtmitte zunächst auf der Straße und anschließend auf dem Gehweg. Gegen den 29- und den 31-Jährigen wird nunmehr wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt und die Führerscheinstelle benachrichtigt.

Von OZ