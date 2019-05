Rostock

Eine offensichtlich stark angetrunkene Frau ist in der Nacht zum Montag mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der 51-Jährigen ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille nachgewiesen. Sie wurde mit Verdacht auf Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf der Landstraße (L22) zwischen Jürgeshof und Stuthof. Auf gerader Strecke kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

Die Beamten nahmen bei der Frau einen starken Atemalkoholgeruch wahr, zudem war ihr Reaktionsvermögen verlangsamt. Nach dem Atemalkoholtest wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Das Auto der Unfallfahrerin musste von der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt werden.

OZ