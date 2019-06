Rostock

Weil ein Skodafahrer in der Nacht zum Mittwoch betrunken verkehrt in eine Einbahnstraße fuhr, musste er seinen Führerschein abgeben. Eine Polizeistreife erwischte den 48-Jährigen gegen Mitternacht in der Rostocker Laurembergstraße. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch – ein Test bestätigte 2,25 Promille. Der 48-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

OZ