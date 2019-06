Neuburg/Steinhausen

Am Montagmorgen ist es zu einem Angriff auf eine Zugbegleiterin in einer Regionalbahn nach Rostock gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist ein offensichtlich alkoholisierter Mann am Bahnhof in Wismar in den Zug eingestiegen und hat versucht in den Führerstand des Zuges zu gelangen. Das konnte der Zugführer jedoch verhindern.

Tür per Notentriegelung geöffnet

Anschließend hat er eine Schaffnerin belästigt, angefasst, an ihr gezerrt und geschubst. Die alarmierte Polizei sollte den Mann am Bahnhof Neuburg/Steinhausen festnehmen.

Allerdings gelang dem Unbekannten noch vor Ankunft der Beamten an der Haltestelle die Flucht. Er öffnete eine Tür per Notentriegelung und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RND/aab