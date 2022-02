Beutet Amazon in MV ausländische Paket-Zusteller mit Subunternehmen aus?

Rostock/Neubrandenburg

Harte Vorwürfe gegen den Onlineriesen Amazon in MV: Gewerkschaften und Politik kritisieren, dass Amazon bei der Zustellung komplett auf Subunternehmer setzt, die aktuell etwa 300 Zusteller beschäftigen. „Wir erleben, dass Subunternehmen in dieser hart umkämpften Branche Mindestlöhne umgehen und Überstunden nicht bezahlen“, sagt Verdi-Gewerkschafter Lars-Uwe Rieck.

Die kleinen GmbHs seien kaum greifbar. Gebe es Probleme, würden sie aufgelöst. „Gerade Menschen mit Migrationshintergrund sind diesem System schutzlos ausgeliefert.“ Etwa 90 Prozent der Amazon-Paketzusteller in MV kommen Schätzungen zufolge aus dem Ausland.

Amazon: „Wir überprüfen unsere Partner regelmäßig“

Der Versandriese will trotz der Kritik nicht an dem Modell rütteln. „Wir überprüfen unsere Partner regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie die geltenden Gesetze und unsere Richtlinien einhalten, und ergreifen Maßnahmen, wenn dies nicht der Fall ist“, hieß es von Amazon.

Mit der Fast Despatch Logistics Germany (FDL Germany) ist ein Subunternehmen nun konkret in die Kritik geraten. Beschäftigte aus Osteuropa werfen dem Logistiker vor, sie mit falschen Versprechen nach Deutschland gelockt zu haben. Die Anschuldigungen: dubiose, als Schadensersatz deklarierte Abzüge, überhöhte Mieten für Unterkünfte, unbezahlte Überstunden. FDL weist die Vorwürfe zurück.

Klagen von Osteuropäern gegen Subunternehmer

Die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte „Correct“ unterstützt 20 Rumänen und Bulgaren bei Klagen gegen FDL. Der Flüchtlingsrat hilft Syrern und Irakern, die bei einem anderen Subunternehmen arbeiten. Das Problem: „Sie benötigen für eine Bleibeperspektive einen Arbeitsvertrag und akzeptieren dafür unwürdige Arbeitsbedingungen“, so Khaled Al Bitar vom Flüchtlingsrat. Mangelnde Kenntnisse der Sprache und des Arbeitsrechtes würden gezielt ausgenutzt.

Der Abgeordnete der Linksfraktion, Henning Foerster, und der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki fordern stärkere Kontrollen durch den Zoll und dafür mehr Personal. „Amazon bedient sich eines Geschäftsmodells, bei dem die Beschäftigten den Preis für rasant steigende Gewinne des Unternehmens bezahlen“, so Foerster.

Vorbild Fleischindustrie: Verbot von Subunternehmen gefordert

Von Malottki geht noch einen Schritt weiter: „Subunternehmen in der Logistikbranche müssen ähnlich wie in der Fleischindustrie verboten werden, um Lohn-Dumping zu unterbinden.“ Ein zusätzliches Problem sieht Gewerkschafter Rieck in der Flatrate „Amazon Prime“, weil sie die Ausbeutung auf Kosten der Beschäftigten anheize.

Der Onlinehändler Amazon, der in seinen Verteilzentren Rostock und Neubrandenburg etwa 300 direkte Mitarbeiter beschäftigt, baut sein Netz in MV weiter aus. Mit den beiden Logistikzentren in Dummerstorf und perspektivisch in Grevesmühlen kommen fast 2000 neue Arbeitsplätze dazu. 

Weitere Expansion ist nicht ausgeschlossen: „Wir prüfen kontinuierlich neue Standorte“ so ein Sprecher. Schwerin war mit Plänen für ein weiteres Verteilzentrum vorgeprescht. Amazon: „Wir können ein Projekt erst bestätigen, wenn es ein gewisses Stadium erreicht hat.“ Für ein Verteilzentrum in der Region Stralsund/Greifswald gebe es aktuell noch keine konkreten Planungen.

