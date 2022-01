Rostock

Schwer bewaffnete Polizisten, mehrere Einsatzwagen und eine abgesperrte Straße: Wer am Dienstagvormittag in der Richard-Wagner-Straße unterwegs war, fragte sich vermutlich, was dieses Aufgebot zu bedeuten hat. Ist hier ein Verbrechen passiert? Mehrere Passanten schauten zumindest verdutzt und blieben teils verunsichert stehen. Einige wechselten sogar die Richtung.

Eine Anfrage bei der Deutschen Bundesbank, in deren Filiale einige der Beamten schließlich verschwanden, ergab: Es handelte sich um einen Geldtransport und die üblichen Sicherheitsmaßnahmen – laut der Sprecherin „keine besonderen Vorkommnisse“.

Ob die Passanten, die dieses Szenario zum ersten Mal beobachtet haben, das wohl auch so sehen? Trotz aller schlimmen Dinge, die aktuell so in Rostock passieren, ist der Anblick von Polizisten mit Maschinenpistolen nun doch nicht alltäglich. Also, falls Sie diesem Aufgebot an selber Stelle auch einmal begegnen: Bleiben Sie ruhig, es ist nur ein Geldtransport.

Von Pauline Rabe